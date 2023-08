We wrześniu małe i średnie firmy, które rozliczają się według cennika Gaz dla Biznesu, zapłacą za gaz 201,39 zł/MWh, czyli o ponad 37 zł/MWh mniej niż w sierpniu – przekazał Orlen.

Jak wynika z wtorkowego komunikatu Orlenu, PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Orlen, "obniży cenę gazu ziemnego dla klientów, rozliczających się według cennika +Gaz dla Biznesu+". Dodano, że "we wrześniu małe i średnie przedsiębiorstwa zapłacą za gaz 201,39 zł/MWh, czyli o ponad 37 zł/MWh mniej niż w sierpniu".

Prezes Orlenu Daniel Obajtek wskazał, że we wrześniu małe i średnie firmy rozliczane w oparciu o cennik, zapłacą za gaz o 75 proc. mniej niż w styczniu tego roku. Podkreślił, że kolejna w tym roku obniżka ceny gazu to m.in. efekt synergii, które wypracowano w ramach Grupy Orlen.

Obajtek ocenił przy tym, że trendy rynkowe w połączeniu z potencjałem biznesowym, osiągniętym w efekcie przeprowadzonych wcześniej przez Orlen fuzji, "umożliwiają podjęcie ważnych decyzji dla polskich przedsiębiorców".

"Pracujemy również nad nowym rozwiązaniem, które może być realnym wsparciem dla dużych firm, korzystających z gazu ziemnego i co za tym idzie całej polskiej gospodarki" - poinformował prezes Orlenu, cytowany w komunikacie koncernu.

Orlen zwrócił uwagę, że od "początku roku cena w ofercie dla klientów biznesowych, rozliczanych według cennika Gaz dla Biznesu, systematycznie spada" - jeszcze w styczniu wynosiła 793,93 zł/MWh, by już w kwietniu spaść o ponad połowę do poziomu 353,59 zł/MWh.

"Niższa cena gazu ziemnego wynika z notowań tego paliwa na Towarowej Giełdzie Energii oraz z zastosowania przez PGNiG Obrót Detaliczny automatycznej obniżki w wysokości 15 proc. Dzięki temu cena rozliczeniowa za wrzesień 2023 r., uwzględniająca autoobniżkę, wyniesie 201,39 zł/MWh netto, bez akcyzy, co oznacza, że będzie niższa o 37,18 zł/MWh niż w sierpniu - 238,57 zł/MWh" - wyliczył koncern.

Orlen zaznaczył, że zgodnie z wprowadzonym od 1 kwietnia 2023 r. sposobem kształtowania cennika, ceny w nim są indeksowane do notowań giełdowych. Cena dla klientów biznesowych, korzystających z cennika Gaz dla Biznesu jest aktualizowana co miesiąc, a jej wysokość podawana z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak dodał koncern, we wrześniu cena gazu w cenniku została dodatkowo obniżona, dzięki zastosowaniu przez PGNiG Obrót Detaliczny mechanizmu automatycznej obniżki w wysokości 15 proc. "Aby z niej skorzystać, nie trzeba podejmować żadnych działań - obniżka ma zastosowanie do wszystkich klientów, rozliczających się według cennika" - wyjaśnił koncern.

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania cen w cenniku Gaz dla Biznesu PGNiG Obrót Detaliczny znajdują się na stronie: https://pgnig.pl/dla-firmy/cennik-gazu.

Orlen podkreślił, że "PGNiG Obrót Detaliczny podejmuje też działania związane z kolejnym rozwiązaniem, które może się okazać realnym wsparciem dla dużych przedsiębiorstw, korzystających z gazu ziemnego".

"Jego wprowadzenie pozwoli na złagodzenie skutków kryzysu energetycznego i ograniczenie negatywnego wpływu cen gazu na działalność polskich firm" - ocenił koncern. Zapowiedział, iż szczegóły zostaną przekazane wkrótce.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech.

Grupa Orlen ma też rozbudowany segment petrochemiczny. Ma też segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców - obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem.

Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.