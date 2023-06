Biznes i technologie

Orlen z umową na dostawy ropy od koncernu bp - łącznie do ponad 6 mln ton (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 27-06-2023, 11:55

Orlen podpisał z brytyjskim koncernem bp umowę przewidującą dostawy w ciągu roku łącznie do ponad 6 mln ton ropy naftowej ze złóż na Morzu Północnym. To ok. 15 proc. zapotrzebowania na ropę całej, zintegrowanej Grupy Orlen - podała spółka we wtorek.