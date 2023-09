Orlen za 850 mln zł wybuduje w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie), w ciągu dwóch lat, największą w Polsce tłocznię rzepaku, zdolną produkować 200 tys. ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw - ogłosił w czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Jak poinformował Obajtek na konferencji prasowej w Kętrzynie, tłocznia będzie przerabiać rocznie 0,5 mln ton rzepaku, czyli 42 proc. produkcji z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Obajtek przypomniał, że strategia Orlenu do 2030 r. zakłada w ciągu 6 lat zwiększenie produkcji biododatków do paliw z 1,2 mln ton rocznie do 3 mln ton rocznie. Jak zaznaczył, koncern planuje zainwestować w sektorze biopaliw 15 mld zł.