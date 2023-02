Współpraca dozorów jądrowych Polski i Kanady przy reaktorze BWRX-300 dla spółki Orlen Synthos Green Energy ma kluczowe znaczenie - ocenił prezes OSGE Rafał Kasprów. Memorandum o współpracy wokół reaktora BWRX-300 zostało podpisane w poniedziałek w Abu Zabi.

Porozumienie między polskim i kanadyjskim regulatorem znacząco wpłynie na harmonogram realizacji procesu licencjonowania i budowy rektorów BWRX-300 w Polsce - przekazał PAP Kasprów. OSGE planuje budowę tego typu reaktorów, spółka ma wyłączność na tę technologię w Polsce.

Memorandum między Państwową Agencją Atomistyki i kanadyjskim CNSC dotyczy przede wszystkim małych reaktorów modułowych SMR, w szczególności BWRX-300. Jak poinformowała PAA, polski i kanadyjski dozór będą wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych w obszarze tej technologii, strony zobowiązały się również do dzielenia wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania.

"Dla nas od początku kluczowa była właśnie jak najszersza współpraca PAA z kanadyjskim CNSC. Przede wszystkim dlatego, że pierwszy reaktor BWRX-300 został już zakontraktowany przez Ontario Power Generation, które złożyło wniosek o licencję na budowę z datą komercyjnego dostarczenia energii do sieci w 2029 r. OSGE korzysta na doświadczeniach kanadyjskich, dlatego wspomniana umowa jest olbrzymim wzmocnieniem przy budowie floty reaktorów BWRX-300 w Polsce - podkreślił Kasprów.

Jak ocenił, wymiana doświadczeń pomiędzy regulatorami i wspólne prowadzenie procesu jest olbrzymim wzmocnieniem w drodze do szybkiego wdrożenia technologii firmy GE Hitachi. "Warto zauważyć, że obecnie już czterech regulatorów na świecie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Polsce prowadzi prace nad licencjonowaniem tego reaktora" - zaznaczył prezes OSGE.

Porozumienie pomiędzy dozorami podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Abu Zabi podpisali szefowa CNSC Rumina Velshi i wykonujący obowiązki Prezesa PAA Andrzej Głowacki. "Zrobiliśmy pierwszy krok umożliwiający wspólne działania z CNSC w obszarze małych reaktorów modułowych. Zdobyte doświadczenia w zakresie przeglądu regulacyjnego przyczynią się do optymalizacji procesu licencjonowania i harmonizacji podejścia dozorowego. To z kolei umożliwi sprawniejsze wdrażanie tych technologii w Polsce i na świecie" - powiedział Głowacki, cytowany w komunikacie PAA.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektroni jądrowej Darlington. Jej operator, Ontario Power Generation (OPG), GEH oraz kanadyjskie firmy SNC Lavalin i Aecon podpisały ostatnio kontrakt dotyczący budowy reaktora. OPG, jako operator siłowni i właściciel licencji na budowę i eksploatację obejmie ogólną odpowiedzialność za przedsięwzięcie, w tym szkolenie kadr, koordynację działań i cały proces uruchomiania bloku. GEH będzie odpowiedzialny za projekt, zakup kluczowych komponentów, inżynierię i wsparcie. SNC-Lavalin będzie inżynierem kontraktu, będzie też wspierać proces zamówień. Generalnym wykonawcą będzie Aecon, która to firma będzie odpowiadać za projekt budowlany i samą budowę.