Osłabienie polskiej waluty. Złoty traci w stosunku do głównych walut

Autor: PAP

Data: 01-03-2022, 11:41

Polska waluta słabnie/fot. NBP

We wtorek ok. godziny 11.10 euro było notowane po 4,729 zł, co oznacza spadek o 0,78 proc., a dolar po 4,2295 zł, po spadku o 1,12 proc. Frank szwajcarski we wtorek notowany był po 4,6141 zł, po spadku o 1,16 proc.

Euro o 11.10 kosztowało 1,1181 dolara, to oznacza osłabienie wspólnej waluty po 0,34 proc.

Rubel, po przejściowym wzmocnieniu się, zaczął tracić. Z kolei kurs dolara ok. 11.10 wynosił 96,7 rubla - a to oznacza spadek o ponad 2,2 proc.