Ośrodek kuratorski Sądu Rejonowego w Raciborzu będzie miał nową siedzibę – zostanie usytuowany w zabytkowym budynku po starym szpitalu. W piątkowej uroczystości podpisania umowy na modernizację tego gmachu, kosztem 23 mln zł, uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

"Sprawny wymiar sprawiedliwości oznacza łatwy dostęp sądu. Dostęp dla każdego, kto korzysta z usług sądowych. Dlatego inwestujemy w całej Polsce, żeby sądy były blisko ludzi. To jest nasze podstawowe zadanie" - powiedział Woś, cytowany w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Budynek dawnego Szpitala Miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema 5 w Raciborzu zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej i został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Ma kondygnację podziemną, parter, piętro oraz poddasze o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1,2 tys. mkw. Obok ośrodka kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu po remoncie znajdzie się w nim Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych oraz archiwum, które zaspokoi potrzeby całego okręgu rybnickiego. Szacowany koszt inwestycji wyniesie ponad 23 mln zł, a przewidywany czas jej realizacji to 36 miesięcy.

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu został utworzony 1 stycznia 2022 r. w ramach realizowanej przez resort sprawiedliwości polityki zmniejszania przestępczości wśród nieletnich.

"Do 2015 roku państwo było zwijane. Obok likwidowanych jednostek wojska, policji, Poczty Polskiej, zamykane były również ośrodki kuratorskie. Robiono to pod pretekstem braku pieniędzy i skuteczności działania" - mówił Woś. "Tymczasem wszystkie statystyki pokazują, że to właśnie ośrodki kuratorskie są najbardziej skuteczne na tym etapie, na którym nieletni wchodzący w kolizję z prawem nie jest jeszcze zdemoralizowany" - dodał wiceminister i przekonywał, że takich młodych ludzi nie trzeba zamykać w poprawczaku lub w ośrodku wychowawczym i zwykle wystarczy pracować nad nim w ramach zajęć, które są prowadzone w ośrodkach kuratorskich.

Jak zaznacza MS, zgodnie z wynikami badań naukowych, zalecane jest, aby ośrodki kuratorskie znajdowały się poza budynkami sądu. Korzystający z nich nieletni nie czują się wtedy stygmatyzowani jako podsądni. "Ci nieletni powinni być przekonani, że po prostu uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, bo to daje kuratorom większe szanse, żeby wyprowadzić ich na prostą. Stąd pomysł, aby ośrodek kuratorski powstał w tak pięknym miejscu, jakim jest zabytkowy budynek szpitala" - powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Woś zaznaczył, że nie jest to jedyna inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości w powiecie raciborskim, związana z ratowaniem zabytków. Jako przykłady takich inwestycji wskazał budynki dawnego zakładu poprawczego, dawnego sądu krajowego dla Śląska oraz dawnej winiarni.