40 tys. wniosków złożyli dotychczas pszczelarze do ARiMR o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich. Środa jest ostatnim dniem przyjmowania dokumentów - przypomina Agencja.

Ostatni dzień na złożenie wniosków na pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich/fot. unsplash

Ostatni dzień na złożenie wniosków na pomoc dla pszczelarzy

Jest to wsparcie realizowane z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. To już kolejny nabór wniosków o to dofinansowanie. W tym roku stawka płatności znacząco wzrosła i wynosi 50 zł. W poprzednich latach stawki były niższe - 20 zł, podobnie jak budżet - po 35,5 mln zł. Pula środków na ten rok wynosi 60 mln zł.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas o dofinansowanie ubiega się ok. 40 tys. pszczelarzy - najwięcej - ponad 4,6 tys. na Lubelszczyźnie, blisko 4,3 tys. w Małopolsce, a prawie 4 tys. na Podkarpaciu.

W 2022 roku taką pomoc otrzymało 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys. W sumie z tego tytułu ARiMR wypłaciła w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł.