Ostatni moment na rejestrację na EEC 2021

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki. Rejestracja umożliwiająca udział stacjonarny otwarta jest do piątku 17 września do godziny 15.00.







Data: 17-09-2021, 08:52

Europejski Kongres Gospodarczy rusza w poniedziałek. Ostatni moment na rejestrację/fot. PTWP

Europejski Kongres Gospodarczy 2021 odbędzie się w dniach 20-22.09.2021 roku.

Jeszcze dziś (17 września) można zarejestrować się do udziału stacjonarnego w wydarzeniach.

Przez trzy dni debat nie zabraknie rozmów o najważniejszych problemach i wyzwaniach gospodarczych, finansowych, inwestycyjnych, politycznych. Wezmą w nich udział przedstawiciele rządu, Parlamentu Europejskiego, specjaliści różnych dziedzin, firm, samorządów.

13. już edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

Do 17 września 2021 r. można się zarejestrować do stacjonarnego udziału w Kongresie. Sam proces rejestracji jest prosty i można to zrobić pod tym adresem.

Na uczestników czeka ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki.

EEC 2021 - debaty w doborowym gronie

W trakcie wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy nie zabraknie istotnych debat. Porozmawiamy o szczególnie nurtujących nas tematach, m.in. o planie odbudowy dla Europy, Europejskim Zielonym Ładzie, międzynarodowym handlu i relacjach gospodarczych po pandemii, digitalizacji gospodarki czy konsumencie.

EEC 2021: porozmawiamy o branży spożywczej i handlu

Zapraszamy na panele poświęcone rolnictwu oraz branży spożywczej:

22 września 2021 r., 9.30-11.00 Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań

Polska jakość, cena i smak w dobie protekcjonizmu w UE. Dalekie rynki w zasięgu polskiej żywności – wyzwania i szanse. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności.

Udział w panelu potwierdzili:

Marek Moczulski, prezes, Unitop

Monika Piątkowska, prezydent, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów

Michał Siwek, dyrektor, Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

Grzegorz Słomkowski, członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

Tomasz Trzaska, kierownik, Dział Handlu Zagranicznego, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Barbara Wieczorek, dyrektor generalny Business Unit Eksport, Grupa Maspex

Debatę poprowadzi Adam Tubilewicz, zastępca red. naczelnego www.portalspozywczy.pl

22 września 2021 r., 11.30-13.00 Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju

Jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w cele Zielonego Ładu? Zrównoważona żywność szansą dla branży spożywczej. Zrównoważone rolnictwo a potrzeby surowcowe firm. Regulacje i koszty, czyli wyzwania dla sektora spożywczego i handlu: gospodarka cyrkularna, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw. Jakiej żywności oczekują polscy konsumenci?

Udział w panelu potwierdzili:

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP"

Adam Mokrysz, prezes zarządu, Grupa Mokate

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

Tomasz Syller, członek zarządu SPAR Polska

Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture

Debatę poprowadzi Olimpia Wolf, dziennikarka ww.portalspozywczy.pl

Zapraszamy również na sesje handlowe i konsumenckie na EEC 2021:

20 września 2021 r./ 16:30-18:00

Obywatel i konsument w czasach „nowej normalności”

Doświadczenie pandemii i jego wpływ na postawy społeczne i modele zachowań konsumenckich. Potencjalne skutki tych zmian w gospodarce i handlu, polityce, życiu społecznym. Trwałe zmiany w oczekiwaniach obywateli i konsumentów w świecie po pandemii. Konsument online – nowe modele konsumpcji w świecie e-commerce. Zielony zwrot świadomości i jego rynkowe konsekwencje. Oczekiwania ekokonsumenta i odpowiedź producenta: zasoby, odpady, emisje. Korzystam, nie posiadam, czyli kultura współdzielenia. Klient wrażliwy – kwestie zdrowia i higieny. Zmiany na rynku pracy.

Prelegenci: Rahim Blak, CEO, Copernic, CEO, Sapiency, CoFounder, Edrone, RahimCoin; Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu, Home.pl Arkadiusz Gęsicki, partner, EY-Parthenon, EY Polska Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Tomasz Suchański, prezes zarządu, Żabka Polska Ewa Szmidt-Belcarz, prezes, Grupa Empik

21 września 2021 r. | 9.30-11.00

Handel na nowo

Handel – jaki i gdzie? E-commerce dyktuje warunki. Retail odrywa się od lokalizacji. Proklimatyczny konsument. Zrównoważone dostawy. Ekologiczne innowacje – czy to się opłaca? Platformy zamiast sklepów, doświadczenia zamiast zakupów. Szybkość, wygoda i odpowiedzialność za otoczenie.

Prelegenci: Rafał Brzoska, prezes, InPost Katarzyna Konkel, socjolożka, CEO, Omnisense Michał Płotnicki, Associate Partner, Dział Strategia i Transakcje, EY Polska Rafał Sonik, prezes zarządu, Gemini Holding; Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska; Mourad Taoufiki, dyrektor generalny, Amazon.pl

21 września 2021 r. | 11.30-13.00

Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel

Technologia na usługach handlu, czyli sztuczna inteligencja rozdaje karty. Cyfrowo lojalny – dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. Social commerce, czyli jeszcze łatwiejsze e-zakupy. Omnichannel – wielokanałowa komunikacja, obsługa, sprzedaż. Zrównoważone zakupy wyzwaniem nowej ery konsumpcjonizmu. Ekologiczne produkty, opakowania i towary z drugiej ręki.

Prelegenci: Piotr Frankowski, Director, SAS Institute Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, analityk trendów, autorka bloga, hatalska.com Marcin Kraska, wiceprezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz Marcin Kuśmierz, prezes zarządu, Shoper SA Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland, Accenture Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka, UbraniaDoOddania.pl

21 września 2021 r. | 13.30-14.15

Anywhere Commerce zmienia reguły gry

Cyfrowy konsument zawsze na zakupach. Gigałączność a nowe doświadczenie zakupowe. Technologia, socjologia i psychologia konsumpcji. Zakupy bez klikania i social commerce. Sukces marketplace’ów – synergia gigantów handlu i lokalnych firm. Świat handlu w 2025 roku – dla kogo będzie na nim miejsce?

Prelegenci: Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce, Sephora Marcin Kuśmierz, prezes zarządu, Shoper SA Sasha Stockem, CEO, Nethansa

21 września 2021 r. | 15.30-16.00

Cyfrowi giganci: nowe role, nowe wyzwania - rozmowa z Tomaszem Chróstnym, prezesem UOKiK

Dominacja, konkurencja, regulacja. Rosnąca siła platform internetowych a rola urzędów ds. konkurencji. Jak regulować pozycję rynkową dużych platform internetowych? Czy nowe wyzwania wobec urzędów antymonopolowych wymagają nowych narzędzi i kompetencji? Rola prawa konkurencji w kształtowaniu przyszłości gospodarki cyfrowej.

21 września 2021 r. | 16.00-17.00

Własność intelektualna w świecie e-commerce

Jak chronić własność intelektualną w środowisku online? Podróbki bolączką handlu elektronicznego Jak z nimi walczyć? Partnerstwo publiczno-prywatne wsparciem dla małych i średnich firm sprzedających online. Giganci cyfrowi ramię w ramię z MŚP – program ochrony własności intelektualnej Amazona.

Prelegenci: Edyta Demby-Siwek, prezes, Urząd Patentowy RP Marek Kaliński, współtwórca, Candellana Cezary Sowiński, Manager Public Policy, Amazon

EEC 2021 - wydarzenia towarzyszące

Jak co roku podczas EEC odbędą się także uroczyste gale, podczas których nagrodzimy laureatów prestiżowych konkursów. I tak 20 września wręczymy nagrody niezwykłym firmom, zwycięzcom konkursu „Inwestor bez granic”.

21 września wieczorem odbędzie się gala Start-up Challenge 2021, podczas której nagrody odbiorą najlepsze start-upy.

21 września będzie za to świętem samorządu, ponieważ tego dnia przyznamy nagrody w jubileuszowej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne z okazji 10-lecia konkursu oraz nagrody w tegorocznej edycji Top Inwestycje Komunalne 2021.

Do zobaczenia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas EEC!

