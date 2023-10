Pienińscy flisacy organizujący turystyczne spływy przełomem Dunajca we wtorek kończą sezon. Był to jeden z lepszych sezonów – ocenił szef flisaków Jerzy Regiec. Ze spływu skorzystało ponad 273 tys. turystów.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

"Mijający sezon oceniamy jako jeden z lepszych, chociaż pogoda nas nie rozpieszczała - wiosna była zimna i deszczowa, dopiero w sierpniu i wrześniu dominowało słońce. Ze spływu Dunajcem skorzystało ponad 273 tys. turystów. Oprócz naszych rodaków, bardzo chętnie przyjeżdżali do nas turyści z Bliskiego Wschodu" - ocenił Regiec.

Ostatni weekend października w Pieninach, a zarazem ostatnie dni sezonu flisackiego, zapowiadają się słonecznie i ciepło z temperaturą w niedzielę do 17 st. C. W poniedziałek temperatura w Szczawnicy jeszcze zrośnie nawet do 19 st. C.

Spływ przełomem Dunajca to jedna z głównych atrakcji Małopolski. Sezon turystyczny na Dunajcu trwa od początku kwietnia do końca października. Rekordowa frekwencja na spływie Dunajcem była w 2021 r. - wówczas z tej atrakcji skorzystało ponad 340 tys. turystów.

Spływ Dunajcem obsługuje 500 flisaków, a po rzece rotacyjnie pływa 250 drewnianych tratw. Atrakcję organizuje Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich już od 1934 roku, jednak początki spływów po Dunajcu sięgają pierwszej połowy XIX wieku.

Spływ rozpoczyna się w Sromowcach-Kątach i ma dwa warianty: krótszy - do Szczawnicy i dłuższy - do Krościenka. Trasa do Szczawnicy ma długość 18 km, a jej pokonanie zajmuje 2 godziny i 15 minut. Spływ do Krościenka trwa 2 godziny i 45 minut i jest o pięć kilometrów dłuższy.