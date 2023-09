700 tysięcy złotych kosztować będzie modernizacja Noclegowni Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn – poinformował w piątek PAP z-ca prezydent Ostrowa Wlkp. Mikołaj Kostka.

Jak dodał, miasto podpisało umowę z wykonawcą; prace mają ruszyć na dniach i potrwać cztery miesiące.

Placówka przy ulicy Olszynowej 53 a zyska m.in. ekologiczne ogrzewanie, na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Decyzja o wymianie źródła ogrzewania wzięła się stąd, że obecnie noclegownia ogrzewana jest przez tradycyjnego "kopciucha". Zimą zużywano do 10 ton węgla. Piece działają także latem, bo ogrzewają wodę potrzebną do codziennego użytku. Dzięki modernizacji zamontowane zostaną dwie pompy ciepła. Jedna do ogrzewania noclegowni, druga do ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

"Inwestycja będzie zarówno ekologiczna, jak i ekonomiczna, ponieważ budynek będzie tańszy w eksploatacji. Przy dzisiejszych, drastycznie rosnących cenach zarówno energii elektrycznej jak i energii cieplnej takie działania ze strony miasta, w tym przypadku właściciela budynku, są więcej niż wskazane" - powiedział Mikołaj Kostka.

Budynek przejdzie także modernizację. Ta obejmie wzmocnienie ścian konstrukcyjnych i docieplone zostaną fundamenty. Dodatkowo wokół budynku powstanie chodnik z kostki brukowej i naprawione zostanie ogrodzenie. Koszt inwestycji wynosi 700tys. zł, środki pochodzą z budżetu miasta.

W noclegowni przebywa 26 osób. Docelowo placówka może przyjąć do 45 bezdomnych.