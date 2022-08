Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 14:24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla południowej części województwa lubelskiego i punktowymi porywami wiatru do 80 km/h.

Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem /fot. Unsplash

Ostrzeżenie przed burzami

Alert IMGW obowiązuje do północy w powiatach opolskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim i w Zamościu.

IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Natomiast do poniedziałku obowiązuje w całym województwie ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami z dzienną temperaturą maksymalną do 32 st. C.