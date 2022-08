Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla całego województwa. W dzień temperatura może wzrosnąć do 32 st. C.

Ostrzeżenie IMGW przed upałami na lubelszczyźnie /fot. Unsplash

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 16 st. C do 19 st. C

- podał IMGW.