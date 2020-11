Oświadczenia zdrowotne - z czym to się je?

Rośnie liczba świadomych konsumentów szukających zdrowych wyborów dla siebie i swoich rodzin. Jeśli chcemy dobrze się odżywiać i poprawić swoje zdrowie, zrozumienie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności i napojów jest kluczowe. W świetle prawa UE oświadczenie zdrowotne jest dowolnym oświadczaniem sugerującym, że żywność lub jej określony składnik ma korzystny wpływ na zdrowie, jak np. „cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym” czy „fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów”.

Oficjalna lista dozwolonych oświadczeń zdrowotnych jest bardzo długa. Producentom żywności i napojów nie trzeba wyjaśniać, jakim wyzwaniem jest prawidłowe stosowanie oświadczeń na opakowaniach. Konsumenci mają jeszcze trudniej ponieważ oświadczenia zdrowotne, często pisane są niezrozumiałym naukowym językiem. Badania fokusowe naukowców z University of Reading przeprowadzone w 2019, między innymi z udziałem polskich konsumentów potwierdzają, że mamy liczne problemy ze zrozumieniem treści oświadczeń zdrowotnych oraz nie ufamy tym komunikatom.

- Oświadczenia zdrowotne na opakowaniach żywności dostarczają ważnych informacji o tym, jak żywność lub napoje mogą wpływać na nasze zdrowie. Dlatego ważne jest, aby były one przedstawione w sposób, który umożliwi nam dokonywanie w pełni świadomych wyborów. Chociaż istnieje ocena naukowa tych komunikatów umieszczanych na opakowaniach naszej żywności, ich znaczenie może nie zawsze być jasne dla konsumentów – mówi Dr Sylvia Jaworska z University of Reading.

Odpowiedzią na to wyznanie jest inicjatywa „Health Claims Unpacked” (tłum. Oświadczenia Zdrowotne Rozpakowane) finansowana ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). To platforma cyfrowa dostępna w intrenecie, która ma wspomóc konsumentów w lepszym rozumieniu oświadczeń zdrowotnych. Strona dostępna jest w 4 językach, a konsumenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Polski mogą mieć swój wkład w badanie. W ramach interaktywnej zabawy, dostępne są zarówno treści edukacyjne, jak i proste narzędzia do projektowania opakowań. Wkład konsumentów wyrażony poprzez udział w aktywnościach online może w przyszłości pomóc w tworzeniu jaśniejszych komunikatów zdrowotnych na opakowaniach żywności.