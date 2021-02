Oszuści podszywają się pod pracowników ARiMR

Napisano, że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania.

Pomoc ta - jak wskazano - ma polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. "W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy" - czytamy w ostrzeżeniu.

"Podkreślamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamiając jakikolwiek mechanizm pomocowy NIGDY nie żąda wpłacenia pieniędzy czy to osobiście, czy za pośrednictwem np. kuriera. Wystarczy złożyć w odpowiednim terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie" - napisano.

Wskazano, że każdy wniosek w ramach danego mechanizmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu o te same procedury, a są one tak skonstruowane, że zapobiegają faworyzowaniu jednych wnioskodawców kosztem innych.

Poinformowano, że każdy sygnał dotycząc nieprawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości w rozdzielaniu środków finansowych znajdujących się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdzany, a jeżeli się potwierdzi, wobec tych pracowników Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte zostaną surowe konsekwencje.

Jednocześnie MRiRW przestrzega przed proponowaniem pracownikom ARMR jakiejkolwiek gratyfikacji w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. "To działanie niezgodne z prawem, za które grożą poważne konsekwencje" - pisze.

Dodano, że typu sprawy nie są nowością w historii działania ARiMR. Przypomniano, że w przeszłości rolnicy otrzymywali np. pisma z informacją, że po wpłaceniu kilkuset złotych otrzymają komplet dokumentów, które uprawniają do przyznania dopłat bezpośrednich. "To była próba wyłudzenia pieniędzy, bowiem wnioski o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do przyznania wsparcia (wniosek o pomoc, wniosek o płatność, instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można je pobrać z portalu internetowego ARiMR - www.arimr.gov.pl lub otrzymać w placówkach Agencji" - napisano.

Jednocześnie resort prosi rolników o uważne analizowanie wszelkich propozycji "pomocy" przy uzyskaniu dofinansowania, które nie pochodzą bezpośrednio od ARiMR. "W przypadku gdy budzą one wątpliwości prosimy o zgłaszanie ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - zaznaczono.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl