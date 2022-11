Polska Grupa Górnicza ostrzega przed oszustami rozsyłającymi smsy z linkami do fałszywych sklepów internetowych z węglem z kopalń PGG. Jak nie dać się oszukać i jak kupić węgiel na oficjalnej stronie PGG?

Strony internetowe oszustów są łudząco podobne do strony PGG. /fot.Shutterstock

Oszustwo na PGG. Na czym polega?

"Przestrzegamy przed fałszywymi wiadomościami SMS, informującymi, że został wystawiony węgiel na półkę sklepową, wraz z linkiem do sklepu. Nie jest to link kierujący do strony sklepu PGG" - ostrzegała w sierpniu Grupa, będąca największym krajowym producentem węgla.

PGG podkreśliło, że nie wysyła do klientów e-sklepu wiadomości w formie smsów. Wszystkie komunikaty są zamieszczane w aktualnościach sklepu lub na profilu "Fanpage PGG - polski węgiel prosto od producenta" na Facebooku.

CZYTAJ TAKŻE: PGG znów podnosi ceny węgla w e-sklepie. Jak tłumaczy podwyżki?

PGG ostrzega przed fałszywymi sklepami z węglem

Przy zakupach warto sprawdzać, czy strona sklepu ma prawidłowy adres https://sklep.pgg.pl/.

Wiadomości SMS z linkiem do stron to fałszywe odnośniki, które sprawiają wrażenie autentycznych, a w rzeczywistości prowadzą do spreparowanych witryn.

Oszustwo na PGG. Łudząco podobne strony internetowe

W sieci znaleźć można strony internetowe przypominające swym wyglądem stronę PGG, podobieństwa występują również w adresach witryn (np. zawierają skrót PGG), zawierają podobne grafiki oraz oferty sprzedaży. Cena węgla na tych stronach jest identyczna.

Wśród stron podszywających się pod PGG znaleźć można m.in. takie adresy:

https://pgg-wegiel.info

https://pgg-wegiel.pl

Węglokoks także miał problem z oszustami

W sierpniu także spółka Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary, zawiadomiła policję o fałszywym sklepie internetowym, oferującym rzekomo węgiel z tej kopalni. Po zgłoszeniu witryna została zablokowana, Węglokoks zamieścił też komunikat, że była to próba oszustwa.

W adres fałszywej witryny wpleciono nazwę górniczej firmy a na stronie użyto elementów graficznych, które imitowały jej logotyp. Ofiarą oszustwa padł mieszkaniec Mazowsza, który wpłacił 8 tys. zł w przekonaniu, że płaci za zakupiony węgiel. W rzeczywistości Węglokoks Kraj nie sprzedaje węgla przez internet - można zamawiać go jedynie przez infolinię.