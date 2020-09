OT Logistics rozwiązuje umowę dzierżawy z Portem Gdańsk, co pomoże wynikom w III kw. 2020

Fracht FWO dostarcza kilka ton świeżych kurek do USA

- Rozwiązanie Umowy dzierżawy nastąpiło ze względu na zmianę okoliczności gospodarczych realizacji planowanej przez spółkę inwestycji na terenie nieruchomości w założonym wcześniej terminie i przewidywanym kształcie – tłumaczy spółka.

- Strony zgodnie postanowiły rozwiązać Umowę dzierżawy z dniem 30 września 2020 roku. W ramach rozliczeń z dniem podpisania Porozumienia, Spółka przekazała Wydzierżawiającemu projekt budowlany i pozyskaną dokumentację budowlaną oraz wyraziła zgodę na przeniesienie na Wydzierżawiającego pozwolenia na budowę - podaje.

Realizacja zobowiązań przewidzianych Porozumieniem wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron wynikające lub pozostające w związku z Umową dzierżawy, przy czym spółka nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń z tego tytułu.

Spółka szacuje, iż rozwiązanie Umowy dzierżawy będzie miało dodatni wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej OT Logistics za trzeci kwartał 2020 roku w wysokości ok. 13 mln zł, co stanowi różnicę pomiędzy zobowiązaniem finansowym z tytułu Umowy dzierżawy traktowanej, jako zobowiązanie leasingowe (o istotnie podwyższonej wartości z powodu niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych), a wartością prawa do użytkowania aktywów oraz wartością inwestycji rozpoczętych odpisanych w koszty.