OT Logistics: spółka zależna z Wrocławia złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości

Z Can-Pack i Orlen do OT Logistics na dyr. ds. finansowych i prokurenta

- Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2020 roku, STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (STK, Dłużnik) - spółka zależna Emitenta prowadzącą działalność w zakresie m.in. usług transportu kolejowego - złożyła w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Sąd):

- wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego STK na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Prawo restrukturyzacyjne); oraz

- wniosek o ogłoszenie upadłości STK na podstawie art. 20 w zw. z art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Prawo upadłościowe), (łącznie: Wnioski)" – podała OT Logistics w raporcie giełdowym.

OT Logistics podała też, że w dniu 21 kwietnia 2020 roku, spółka otrzymała informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia o zabezpieczeniu majątku Dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Tłumacząc opóźnienie w podaniu tych informacji OT Logistrics podaje, że podanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez STK ww. Wniosków przed ich rozpatrzeniem przez Sąd oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o zabezpieczeniu majątku STK poprzez ustanowenie tymczasowego nadzorcy sądowego rodziło istotne ryzyko niepowodzenia planu restrukturyzacji STK, co zagrażało uzasadnionym interesom Emitenta.

- W dniu dzisiejszym - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - opublikowana została informacja na temat, wydanego w ramach postępowania w sprawie rozpoznania wniosku STK o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, postanowienia Sądu, na podstawie którego dokonano zabezpieczenia majątku STK poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, w związku z czym Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji ww. opóźnionych informacji poufnych z uwagi na brak dalszej możliwości zachowania poufności tych informacji – podała spółka.