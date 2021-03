OT Logistics wychodzi na prostą, w 2021 poprawi wyniki sprzedaży

Rada nadzorcza spółki zaakceptowała przedstawione przez spółkę założenia planu finansowego na rok 2021, jako aktualizację założeń finansowych realizowanej Średnioterminowej Strategii Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics (Grupa OTL) na lata 2020-2023.

Rada nadzorcza pozytywnie oceniła także osiągnięte efekty działań restrukturyzacyjnych, dokonane przez zarząd spółki w roku 2020, które istotnie wpłyną na poprawę wyników operacyjnych w roku 2021 i w dalszych latach.

Spółka OT Logistics poinformowała, że efekty działań, które zostały zrealizowane od początku 2020 r. do dnia 04.03.2021 r., objęły przede wszystkim:

a) ustabilizowanie sytuacji finansowej poprzez zawarcie umów z wierzycielami finansowymi, które przedłużyły wymagalność źródeł finansowania Grupy OTL;

b) pozyskanie środków ze sprzedaży: nieruchomości, udziałów w spółce Deutsche Binnenreederei AG oraz części posiadanej floty w łącznej wysokości 148 mln zł, co pozwoliło na spłatę kredytów bankowych i obligacji w kwocie ok. 130 mln zł, spłatę większości przeterminowanych zobowiązań handlowych i istotną poprawę sytuacji płynnościowej spółek Grupy OTL;

c) dokonanie reorganizacji obszaru zarządzania Grupą Kapitałową oraz spółkami zależnymi poprzez redukcję znacznej części kadry zarządzającej oraz kosztów towarzyszących, likwidację centrum usług wspólnych we Wrocławiu i biura w Warszawie, a także w Gdyni oraz przeniesienie części procesów operacyjnych do Szczecina, Gdyni i Krakowa, a także zaniechanie realizacji nieopłacalnych projektów inwestycyjnych.

- Oszczędności związane z redukcją kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, w związku z dokonaną restrukturyzacją wyniosą już w 2021 r. łącznie ponad -11 mln zł na poziomie skonsolidowanym Grupy OTL, z czego ponad -9 mln zł w OTL, a pozostałe w spółkach OT Port Świnoujście i RTC – informuje spółka.