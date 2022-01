Oto pozytywny skutek wzrostu cen żywności! Influencerzy zaniepokojeni

Niemarnowanie żywności to - zdaniem ekoinfluencerów kulinarnych - jeden z paradoksalnie pozytywnych skutków drastycznych podwyżek cen żywności.

Autor: PP, portalspozywczy.pl

Data: 11-01-2022, 13:34

Wysokie ceny żywności sprzyjają niemarnowaniu żywności; fot. unsplash.com

- Zastanawiam się, czy niebawem stracę pracę. Ceny żywności tak rosną, że nie będę musiała mówić o tym, że trzeba szanować pracę ludzką i nie marnować wody, czy że trzeba dbać o planetę. Nie będę musiała mówić, że wyrzucanie jedzenia się nie opłaca, bo i tak nie będzie nas stać na wyrzucanie. Co prawda wygląda też na to, że będziemy jeść średnio zdrowo, bo warzywa i owoce najbardziej dostają po tyłku - podała Jagna Niedzielska, szefowa kuchni i propagatorka ruchu zero waste na swoim profilu na mediach społecznościowych.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inflacja i ceny żywności w grudniu 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował kilka dni temu szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. Jak wylicza, inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc. W całym 2021 r. średnioroczna inflacja osiągnęła 5,1 proc.

Mocno drożeje żywność. Ceny poszły w górę o 2,1 proc. w ujęciu miesięcznym oraz o 8,6 proc. w skali roku.

W grudniu 2021 r. #ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2020 r. o 8,6% (wskaźnik cen 108,6), a w stosunku do listopada 2021 r. wzrosły o 2,1% (wskaźnik cen 102,1). https://t.co/W4hloQjNvS#GUS #WskaźnikCen pic.twitter.com/78R6NsFohT — GUS (@GUS_STAT) January 7, 2022

Przyczyniły się do niego prawdopodobnie wysokie ceny importowanej żywności szklarniowej, rosnące ceny warzyw i owoców, a także nabiału i pieczywa. Na rynku krajowym zauważalny jest wpływ rosnących cen energii na żywność przetworzoną.

Ceny żywności w 2022 roku - prognozy

Żywnościowa inflacja także w tym roku będzie wysoka, a napędzą ją ceny energii, wyższe koszty pracy i silnie drożejące nawozy. Zdaniem ekspertów, nawet obniżka VAT na podstawowe produkty problem jedynie złagodzi. Należy się spodziewać dalszych wzrostów cen podstawowych produktów rolnych, chociaż dynamiki mogą być niższe niż w 2021 r.

Marnowanie żywności - jak zapobiegać?

Polacy w ciągu roku marnują prawie 5 milionów ton żywności, a więcej niż połowa pochodzi z gospodarstw domowych - wynika z pierwszych tego typu badań, przeprowadzonych w Polsce w ramach trzyletniego projektu PROM.