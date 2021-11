Otyłość to większe ryzyko utraty zębów

Jak informuje "Journal of Dental Research", przewlekły stan zapalny spowodowany otyłością może pobudzać rozwój komórek, które rozkładają tkankę kostną, w tym tę, która utrzymuje zęby na miejscu.

Utrata tkanki kostnej, dzięki której zęby są mocno osadzone w szczęce i żuchwie jest głównym objawem choroby dziąseł i może ostatecznie prowadzić do utraty zębów. Według Centers for Disease Control and Prevention choroba dziąseł (inaczej choroba przyzębia) dotyka ponad 47 proc. dorosłych w wieku 30 lat i starszych.

Otyłość a choroby zębów

"Chociaż istnieje wyraźny związek między stopniem otyłości a chorobami przyzębia, mechanizmy leżące u podstaw powiązań między tymi stanami nie zostały do końca poznane" - powiedział dr Keith Kirkwood, profesor biologii jamy ustnej w University at Buffalo (UB) School of Dental Medicine.

Badanie na modelu zwierzęcym przeprowadzone przez naukowców z University at Buffalo wykazało, że nadmiery stan zapalny wynikający z otyłości zwiększa liczebność komórek supresorowych pochodzenia szpikowego (MDSC). To grupa komórek odpornościowych, których liczba rośnie podczas choroby w celu regulacji funkcji odpornościowych. MDSC, które powstają w szpiku kostnym, rozwijają się w szereg różnych typów komórek, w tym osteoklasty (komórki rozkładające tkankę kostną).

Zdaniem autorów odkrycie może poprawić zrozumienie przewlekłych chorób zapalnych kości, które rozwijają się wraz z otyłością, takich jak choroby dziąseł, zapalenie stawów i osteoporoza.

Badaniem objęto dwie grupy myszy karmionych w ciągu 16 tygodni bardzo różnymi dietami. Grupa na diecie niskotłuszczowej pozyskiwała 10 proc. energii z tłuszczu, natomast druga grupa na diecie wysokotłuszczowej czerpała z tłuszczu 45 proc. energii.

Badanie wykazało, że grupa z dietą wysokotłuszczową doświadczyła otyłości, większego stanu zapalnego i większego wzrostu MDSC w szpiku kostnym i śledzionie w porównaniu z grupą na diecie niskotłuszczowej. W grupie "wysokotłuszczowej" rozwinęła się również znacznie większa liczba osteoklastów i straciła ona więcej kości wyrostka zębodołowego (kości, która utrzymuje zęby na miejscu).

Również ekspresja 27 genów związanych z tworzeniem osteoklastów była znacząco podwyższona w grupie karmionej dietą wysokotłuszczową.

"Badania te wspierają koncepcję, że u osób otyłych ekspansja MDSC do osteoklastów podczas zapalenia przyzębia jest związana ze zwiększonym niszczeniem kości wyrostka zębodołowego. Podsumowując, dane te potwierdzają pogląd, że otyłość zwiększa ryzyko utraty kości przyzębia" - wskazał dr Kyuhwan Kwack, pracownik naukowy na Wydziale Biologii Jamy Ustnej UB.