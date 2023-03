Operację bariatryczną metodą gastric bypass przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD). To pierwszy w Polsce zabieg chirurgicznego leczenia otyłości u dzieci wykonany tą techniką w polskim ośrodku pediatrycznym.

Otyłość u dzieci można dziś leczyć inaczej

Z informacji rzecznika GCZD Wojciecha Gumułki wynika, że metoda gastric bypass w operacji bariatrycznej polega na zespoleniu żołądka z jelitem cienkim z pominięciem dwunastnicy i części jelita cienkiego. Pokarm trafia bezpośrednio do jelita cienkiego, omijając dwunastnicę i około 150 cm jelita czczego, dzięki czemu skracany jest czas trawienia i wchłaniania. W rezultacie pacjent chudnie.

Metoda ta została wdrożona w Stanach Zjednoczonych, coraz częściej jest też stosowana w Europie. Jej zaletą jest duża skuteczność w zakresie utraty kilogramów przez pacjenta. Przy dobrej kwalifikacji do zabiegu, właściwej technice operacji i odpowiednim prowadzeniu pacjenta po zabiegu, metoda pozwala na uniknięcie powikłań. Pacjent wymaga jednak dłuższej opieki pooperacyjnej i częstszych wizyt kontrolnych.

Jak wyjaśnił cytowany przez Gumułkę szef oddziału chirurgii i urologii GCZD prof. Tomasz Koszutski, obecnie większość zabiegów bariatrycznych wykonywanych u dzieci to resekcje rękawowe.

Jak wygląda zabieg resekcji żołądka?

"Takie zabiegi standardowo wykonujemy też w GCZD. Zabieg typu gastric bypass traktujemy jako operację drugiego rzutu. Będzie wykonywana, jeśli u pacjenta, który przeszedł resekcję rękawową, zabieg nie przyniósł oczekiwanego rezultatu" - wskazał specjalista.

Tak było w przypadku pacjentki, która w 2018 r. w wieku 13 lat roku przeszła po raz pierwszy w GCZD zabieg zmniejszenia żołądka techniką resekcji rękawowej, ważąc przed zabiegiem 135 kg.

"Początkowo odnotowaliśmy u niej prawidłowy spadek masy ciała. Dziewczyna w sumie straciła na wadze ok. 40 kg. Później jednak wróciła do złych nawyków żywieniowych. Zaniedbywała też wizyty kontrolne. W efekcie wróciła do swojej wagi sprzed operacji" - wskazała chirurg dziecięcy w GCZD dr Dominika Krakowczyk.

"To jedyny taki przypadek, że pacjentka po operacji bariatrycznej w GCZD wróciła do wagi sprzed zabiegu. Utrzymały się jednak inne efekty tamtej operacji. Przed pierwszą operacją pacjentka miała nadciśnienie i cukrzycę. I te schorzenia się wycofały bez leków kardiologicznych czy diabetologicznych. To niewątpliwy sukces tamtej operacji, bez względu na kilogramy, które wróciły" - oceniła Krakowczyk.

Na czym polega operacja gastric bypass?

Prof. Koszutski wskazał na wątpliwości lekarzy przed drugim zabiegiem, czy tym razem pacjentka będzie w stanie przestrzegać reguł dotyczących diety i trybu życia.

"Jednak to właśnie ze strony pacjentki była bardzo duża presja na wznowienie leczenia. Została więc ponownie poddana bardzo staranniej kwalifikacji do zabiegu. Zintensyfikowaliśmy u niej opiekę psychologiczną, jej stan emocjonalny się ustabilizował" - wyjaśnił Koszutski.

Zabieg odbył się w połowie lutego br. Była to pierwsza operacja bariatryczną metodą gastric bypass wykonana w polskim ośrodku pediatrycznym. Pacjentka opuściła już szpital, regularnie pojawia się na badaniach kontrolnych. Obecnie utrata wagi wynosi u niej 8 kg.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jest jednym z dwóch polskich szpitali, w których wykonywane są operacje bariatryczne u pacjentów poniżej 18. roku życia. Pierwszą taką operację wykonano w GCZD w 2016 r. Od tego czasu zoperowano tam bariatrycznie 34 młodych ludzi. W kolejce do zabiegu jest następnych kilkanaście osób.

Kto może poddać się operacji resekcji żołądka?

Do operacji są kwalifikowani pacjenci, u których wskaźnik BMI przekracza 40 lub 35 i jednocześnie występują u nich choroby powodowane przez otyłość. GCZD obejmuje takich pacjentów kompleksowym wsparciem. Nad kwalifikacją i przygotowaniem do zabiegu, a także opieką po operacji czuwa interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą endokrynolodzy, chirurdzy, dietetycy, psycholodzy oraz rehabilitanci.

"Właśnie taki zestaw ekspertów daje największa szanse na właściwą opiekę nad pacjentem i sukces całego leczenia. W każdym przypadku decyzja o operacji jest podejmowana właśnie w oparciu o opinię tego zespołu" - zaznaczyła prof. Aneta Gawlik, kierująca oddziałem endokrynologii i pediatrii GCZD oraz działającą tam poradnią leczenia otyłości dzieci i młodzieży.

"Rozważamy wszystkie argumenty za i przeciw. Po zabiegu zmniejszania żołądka wymagana jest ścisła współpraca z pacjentem i jego rodziną. Wsparcie to dotyczy nie tylko przygotowania, ale także pomocy w wytrwaniu w zmianie stylu życia po operacji. Transformacja ta wiąże się przede wszystkim ze zmianami przyjmowania pokarmów. Każde dziecko i rodzic musi sobie zdawać sprawę z konieczności zmiany nawyków żywieniowych do końca życia" - zastrzegła prof. Gawlik.

Operacje bariatryczne w GCZD wykonywane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwszym krokiem do zakwalifikowania do zabiegów jest konsultacja w poradni leczenia otyłości dzieci i młodzieży GCZD. Skierowanie do tej poradni wystawia lekarz rodzinny lub pediatra.