Owerko: Druga Coca-Cola w Polsce nie powstanie. Ale Beyond Meat tak

- Obecnie mamy mało start-upów w produkcji żywności. Z kolei w branży dystrybucji dzieje się bardzo dużo - mówi Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA, założyciel, prezes, Uno Capital.

PS.pl: Jak Pan ocenia obecnie klimat w Polsce do inwestowania w spółki start-upowe?

Marian Owerko: Bardzo dobry klimat mamy, dużo różnych programów z NCBR’em czy z PFR ‘em wraz ze wsparciem prywatnych pieniędzy. Może nie jest to Dolina Krzemowa ale już zalążki prawdziwego ekosystemu widać.

A jak z Pana perspektywy wygląda scena start-upowa branży spożywczej? Jest miejsce na więcej innowacji?

Start-upy w branży spożywczej mają niestety trudniej niż w innych kategoriach, bo wyceny nie są tak atrakcyjne a osiągnięcie rentowności wymaga – z reguły - dużego capexu, dużych zespołów. Reasumując mamy mało strat-upów w produkcji żywności ale z kolei branża dystrybucji żywności – tutaj się dzieje bardzo dużo…

Co ostatnio Pana zaciekawiło z tego światka spożywczego. Jako konsumenta?

Analogi mięsa i analogi nabiału.

Czy Pan jako Uno Capital przygląda się obecnie jakimś intersującym spółkom z sektora spożywczego? Jakie cechy musi mieć start-up spożywczy, żeby okazał się dla Pana interesujący?

Tak w tej chwili przeglądamy się intensywnie kilku spółkom. Cechy: dobry, zdeterminowany na sukces zespół, dobry produkt, podstawowa wiedza o dystrybucji, pomysł na zbudowanie przewagi i cierpliwość do pracy i do dążenia do celu a także chęć szukania innowacyjnych rozwiązań.

A gdybym zapytała o twórców polskiej sceny startupowej? Czy mają odpowiednie narzędzia/ przygotowanie, żeby działać? Jakie są ich mocne a jakie słabe strony?

Nie znam ludzi z Doliny Krzemowej i ze sceny start upowej w Izrealu więc moja ocena nie jest benchmarkowa ale widzę u nas potencjał.

Jak pandemia zmieniła podejście polskich producentów żywności dotyczące nowych produktów i innowacji? Czy konsumenci zapragnęli innej żywności, inaczej podanej czy inaczej kupionej?

O tak! Nigdy nie widziałem tak dużej zmiany w rozpoczęciu zmian w dystrybucji żywności, właściwie w sposobie robienia zakupów a w samej żywności nie widziałem tak dużego nacisku na zdrową żywność. Zwielokrotniła się geometrycznie wiedza konsumentów o produktach, o składach, o dodatkach – w końcu ludzie zaczynają rozróżniać jeden konserwant od drugiego. Podkreślam słowo zaczynają ale to się zaczęło dziać.

Czy Pana zdaniem w Polsce ma szansę powstać druga Coca Cola albo Beyond Meat?

Druga Coca cola nie ale drugi Beyond Meat tak!

Marian Owerko

Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A., właściciel takich marek jak Bakalland, Delecta i Ba!.

Poprzez Fundusz Uno Capital inwestor w branżach: FMCG, branża medyczna i budowlana.

Jest także udziałowcem funduszu bValue który ma ambicja stać się wiodącym funduszem VC w Polsce.

Jest udziałowcem spółek Inplus i Cenatorium których bazy danych transakcji nieruchomościowych

są wykorzystywane przy największych inwestycjach liniowych w Polsce ale także w systemie bankowym, ubezpieczeniowym i windykacyjnym.

Urodził się w 1970 roku, absolwent SGH wydziału Handlu Zagranicznego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przedsiębiorczości w naszym kraju.

Od 2008 roku V-ce Prezes Polskiej Rady Biznesu.