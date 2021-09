Owerko na EEC: W ostatnich 10 latach można zarobić łatwiej

- Uważam, że nic się nie zmieniło od 1991 roku, gdy zaczynałem swój pierwszy strat-up. Natomiast myślę, że obecnie jest więcej możliwości sfinansowania przedsięwzięć, można łatwiej pozyskać inwestorów i mentorów, jest więcej wiedzy - mówił Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA, założyciel, prezes, Uno Capital podczas debaty pt. "Inwestowanie w przyszłość" na EEC 2021.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Marian Owerko na EEC

- Uważa się, że na początku lat 90. było dużo obszarów niezagospodarowanych, ale to stwierdzenie jest nieaktualne. Gdy patrzymy na ekonomię, to nadal jest bardzo dużo obszarów niezagospodarowanych. Uważam, że w ostatnich 10 latach można zarobić łatwiej - ocenił Marian Owerko.

Zapytany o kierunki inwestycji, odpowiedział, że stara się trzymać tego na czym się zna. - Z wielką uwagą obserwuję zmiany na rynku dystrybucji FMCG, czyli to co widzimy w e-commerce, marketplace’y, ale też widzę, że zaczyna się inny proces, który może trwać 5-10 lat - mówił Marian Owerko.

Z rynku znikną sklepy stacjonarne

Jego zdaniem, będą traciły na znaczeniu sklepy stacjonarne. - Będą one znikały z mapy. Będą pojawiać się ich substytuty, produkt będzie trafiał bezpośrednio do domów. Wszystko co możemy sobie wyobrazić, to widzę, że te zmiany zaczęły się już na poważnie - mówił przewodniczący Rady Nadzorczej Bakallandu.

Zauważył, że niektóre z obszarów nie sprawdziły się w start-up’ach. Jedną z takich rzeczy była sztuczna inteligencja. - Nie jest dobrą ideą zainwestować w najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie na świece, które nie działa i nic na tym nie zarobić, ale zainwestować w coś i z kimś, co ma szansę zwielokrotnienia zainwestowany kapitał, szansę zbudować naprawdę duży podmiot czy to w skali globalnej czy nawet ogólnopolskiej.

Młodzi ludzie w biznesie

- Najchętniej zrobiłbym to z młodymi ludźmi, którzy są rozważni i są w stanie zapytać o radę kogoś kto jest ich partnerem, a potem jej posłuchać – dodał.

Poruszył także ciekawą kwestię zespołów i współpracowników. - Widzę pewną prawidłowość, nie tylko w start-up’ach, ale też w spółkach w miarę już dojrzałych, że ludzie w obawie czy sobie poradzą, budują zespół, z którym startują, natomiast nie zawsze okazuje się, że „jadą z taką samą prędkością”. Czasem wykupienie dwóch z czterech finderów powoduje, że „pojazd” nagle przyspiesza. Czasem niektórzy finderzy są hamulcowymi - ciągną w dół. Wystarczy pozbyć się takich ludzi i nic więcej nie trzeba robić - puentował założyciel i prezes Uno Capital.

