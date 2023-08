PKN Orlen to jest ten podmiot, który przez wiele lat rządów Donalda Tuska był zagrożony. Tusk równa się wyprzedaż majątku – ocenił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas poniedziałkowej konferencji prasowej sztabu PiS.

Od poniedziałku komitet PiS rozpoczyna akcję "4xNie Tusk = Wyprzedaż Majątku", która ma celu promocję udziału w referendum, które ma odbyć się 15 października. Od poniedziałku do piątku mają być organizowane konferencje pokazujące, co oznacza utrata majątku państwowego. To nawiązania do pierwszego z 4 pytań w referendum: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

"PKN Orlen, symbol, gigant, to jest ten podmiot, który przez wiele lat rządów Donalda Tuska był zagrożony" - mówił na poniedziałkowej konferencji, zorganizowanej w bazie paliw Orlen- Mościska.

"Orlen jest symbolem niezależności kapitału polskiego, a pytanie referendum dotyczy wyprzedaży. Tusk równa się wyprzedaż majątku polskiego. Tusk równa się tak naprawdę prywatyzacja i utrata kontroli nad kluczowymi spółkami Skarbu Państwa" - ocenił Ozdoba.

Jak podkreślił, "Tusk równa się wyprzedaż majątku". "To właśnie ta akcja ma pokazać Polakom, dlaczego tak kluczowe jest to pytanie referendalne" - zaznaczył wiceminister.

Obecny na konferencji wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka dodał, że Orlen "jest to spółka, według danych niezależnych podmiotów, w piątce najszybciej rozwijających się podmiotów na świecie". Wskazał, ze fuzja Orlenu, Lotosu, PGNiG oraz Energi doprowadziła to tego, że jest to podmiot, który dba o bezpieczeństwo energetyczne. Jak zauważył, "udział Skarbu Państwa w wyniku tych fuzji wzrósł z 27 proc. do blisko 50 proc.".

"Podstawowym elementem, który w ostatnim czasie (…) był takim kluczowym działaniem Orlenu, to była derusyfikacja kontraktów, które miały miejsce za czasów Platformy Obywatelskiej. Ponad 80 proc., a czasem nawet 90 proc. kierunku, z którego była kupowana ropa czy gaz to był kierunek wschodni, to był kierunek rosyjski" - powiedział Śliwka.

Dodał, że Orlen w ramach swojej działalności wspiera polskie rodziny i polską gospodarkę. Jako przykład podał udział w zamrożeniu cen gazu dla tzw. odbiorców wrażliwych, jak szpitale, przedszkola, domy dziecka i ochotnicze straże pożarne. "To właśnie Orlen partycypował kwotą blisko 14 mld zł" - podkreślił wiceszef MAP.

Jak zauważył, w "2007 roku było blisko 1400 spółek Skarbu Państwa, w 2015 było ich nieco ponad 300". "Jak funkcjonowała Platforma Obywatelska w latach 2007-20015 to doskonale wiemy. Prywatyzowali spółki z sektora energetycznego. Jeżeli spojrzymy chociażby na Tauron: blisko 60 proc. udział Skarbu Państwa został tam sprywatyzowany, to jest spółka z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. PGE blisko 10 proc., Lotos sprywatyzowali na poziomie 10 proc." - przekazał Śliwka.

"Powiem więcej: w 2011 roku jest pismo (ministra Skarbu Państwa) Aleksandra Grada, skierowane do pana prezesa (Grupy Lotos Pawła) Olechnowicza, w którym chciałby, żeby Lotos został sprywatyzowany w całości (…) I były wskazane trzy podmioty, z czego dwa powiązane z Kremlem" - podsumował.