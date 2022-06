Ozusowanie umów zleceń lepsze niż Polski Ład? Budżet może zyskać 4 mld zł

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że jednym z wymogów Unii Europejskiej w celu uruchomienia środków z KPO dla Polski jest wprowadzenie pełnego ozusowania umów zleceń.

Ozusowanie umów zleceń

Pełne ozusowanie umów zleceń jest ważnym elementem uruchomienia środków z KPO dla Polski. Ozusowanie umów zleceń to także istotny element rynku pracy, który poprawi sytuację emerytalną Polaków i wyrówna konkurencję firm na rynku.

W ocenie FPP jest to też rozwiązanie znacznie lepsze niż Polski Ład – ponieważ wzrost podatków jest daniną bezwzględną – bez wpływu na korzyść pracownika, zaś ozusowanie umów zleceń jest ekwiwalentne – a więc zwiększa poziom przyszłych świadczeń dla pracownika.

Co może dać ozusowanie umów zleceń?

„FPP od wielu lat postuluje pełne ozusowanie umów zleceń – wraz z NSZZ Solidarność przygotowaliśmy pakiet rozwiązań wraz z wyliczeniami skutków takich regulacji. Teraz wymóg Unii Europejskiej w związku z KPO dotyczący ozusowania umów zleceń pokazuje, jak ważny jest to aspekt. Dotyczy zarówno rynku pracy, cywilizuje kwestie emerytalne i porządkuje konkurencyjność przedsiębiorstw. Ale w tym momencie jest już za późno, by taką dużą zmianę rynkową wdrożyć od 2023 roku. Dlatego należy ją uchwalić jak najszybciej – ale wprowadzić w życie od 1 stycznia 2024 roku. To ważne, bo taka zmiana będzie dotyczyć setek tysięcy pracowników i firm oraz całego rynku zamówień publicznych. Takie zmiany nie mogą być wprowadzane w pośpiechu i bez odpowiedniego przygotowania oraz planu finansowego. Należy też podkreślić, że budżet państwa zyska rocznie nawet 4 mld z w wyniku ozusowania umów zleceń. To istotny zastrzyk w sytuacji rosnących transferów i kosztów obsługi długu w wyniku inflacji” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych.

Postulaty FPP i NSZZ Solidarność

Postulaty FPP i NSZZ Solidarność uzgodnione już w 2018 roku obejmowały:

Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w okresie od stycznia 2009 do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian.

Uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w takim wymiarze, w jakim nastąpi naliczenie i zaksięgowanie składek na kontach tych osób oraz ustawowe zagwarantowanie zaniechania działań kontrolnych umów zleceń realizowanych w okresie od stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian.

Ujednolicenie zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia, innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do umów o pracę – włącznie z zasadami kumulacji tytułów do ubezpieczenia oraz z uwzględnieniem maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30–krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia oraz innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia powinny zostać „ubruttowione” – podniesione o kwotę dodatkowych składek płatnych po stronie ubezpieczonego, w celu ochrony jego wynagrodzenia netto. Ceny usług i robót zatrudniających ich wykonawców, w szczególności ceny w zamówieniach publicznych, powinny zostać zwaloryzowane o łączny wzrost kosztów pracy.