W czwartek lub piątek będzie ogłoszony wynik konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie - mówił we wtorek w Studiu PAP szef MKiDN prof. Piotr Gliński

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński we wtorek w Studiu PAP pytany o to, jak postępują prace zmierzające do odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie zapewnił, że "wszystko przebiega zgodnie z planem".

"W tym tygodniu będzie ogłoszony wynik konkursu architektonicznego (...). Jest przedstawionych pięć bardzo ciekawych propozycji, sam nie wiem w tej chwili na którą z nich zdecyduje się sąd konkursowy, zobaczymy. Za kilka dni będzie to ogłoszone" - poinformował.

Dopytany o to, czy wynik konkursu zostanie przedstawiony w tym tygodniu, Gliński odpowiedział twierdząco. "To będzie czwartek albo piątek" - stwierdził.

W marcu br. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Organizatorem konkursu jest spółka Pałac Saski, a bezpośrednim operatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Odbudowa Pałacu Saskiego stanowi realizację deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego. Budowle mają stać się dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy, a w konsekwencji być symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej.

Obiekty, powstałe w wyniku realizacji inwestycji, zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych podmiotów, prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną. Odbudowa zachodniej pierzei placu Piłsudskiego przywróci blask jednego z centralnych miejsc Warszawy.

Operatorem konkursu architektonicznego na odbudowę Pałacu Saskiego jest Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Historia stowarzyszenia sięga XIX wieku, kiedy to budowniczy i inżynierowie założyli Krakowskie Towarzystwo Techniczne, a architekci połączyli siły w Towarzystwie Popierania Handlu i Przemysłu. W 1926 r. w Warszawie założono Stowarzyszenie Architektów Polskich (później Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, stąd skrót "SARP"), którego statutowymi celami stały się m.in. dbałość o wysoką jakość architektury, przestrzeni i środowiska oraz rozwój twórczości architektonicznej.

Oddanie do użytku gmachów Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego i kamienic planowane jest w 2030 r.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://wideo.pap.pl oraz na PAP.Pl https://www.pap.pl/aktualnosci/piotr-glinski-okupowanie-strefy-gazy-przez-izrael-jest-nieuniknione