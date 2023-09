Biznes i technologie

P. Gliński: to rozsądna decyzja, że "Chłopi" są polskim kandydatem do Oscara

Autor: PAP

Data: 27-09-2023, 07:55

To jest decyzja bardzo rozsądna, że "Chłopi" są polskim kandydatem do Oscara. Spodziewałem się tego, bo to był faworyt - powiedział w środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w Programie I Polskiego Radia.