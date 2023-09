Nie jesteśmy obojętni, współpracujemy nawet z samorządami, które raczej się kojarzą z lenistwem i nieporadnością; w Warszawie realizujemy miliardowe inwestycje - powiedział w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Szef MKiDN, który otwiera warszawską listę PiS w wyborach do Sejmu zorganizował w niedzielę objazd PiS-busem po inwestycjach w stolicy dofinansowanych z rządowych środków. Minister mówił m.in. o dofinansowaniach do termomodernizacji Biblioteki Narodowej w Warszawie, rozbudowie kampusu na Uniwersytecie Warszawskim przy ul. Smyczkowej, czy inwestycjach drogowych w Starej Miłosnej.

Jednym z przystanków na trasie była także Szkoła Podstawowa nr 398 na Targówku.

"Kolejny przystanek to dzielnica Targówek i kolejna bardzo ważna inwestycja ze środków rządowych. Wartość tej inwestycji to 35 mln, z czego 30 mln zł, to jest wkład rządowy z Polskiego Ładu" - powiedział Gliński.

Wskazał, że obok szkoły będzie 9-oddziałowe przedszkole wraz z boiskami.

"To jeden z przykładów tych bardzo wielu projektów, dzisiaj jeździliśmy cały dzień i pokazywaliśmy tylko przykłady. To jest niewielki wycinek wkładu rządowego" - zaznaczył minister.

"W Warszawie realizujemy miliardowe inwestycje, czy to w formule Polskiego Ładu, czy poprzez finansowanie resortowe. Nie jesteśmy obojętni, współpracujemy nawet z samorządami, które raczej się kojarzą z lenistwem i nieporadnością.(...) Musimy wyręczać gospodarza miasta, stąd też ostatnia uchwała rządu wspierająca rozwój Warszawy na ponad 3 mld zł" - dodał Gliński.

Ostatnim przystankiem na trasie była dzielnica Białołęka. "Koszt przebudowy drogi na Białołęce to 15 mln zł. Miasto wystąpiło o wsparcie 5-milionowe i to wsparcie uzyskało" - powiedział szef MKiDN.

Jak dodał, w Warszawie z jednej strony mamy do czynienia z "wielkim kryzysem inwestycyjnym" i "niemożnością podejmowania decyzji", a "z drugiej strony jest bardzo wiele inwestycji realizowanych ze środków rządowych".

Ministrowi kultury w PiS-busie towarzyszyli m.in. stołeczni posłowie PiS Paweł Lisiecki i Jarosław Krajewski, którzy ubiegają się o reelekcję, kandydujący do Senatu Wojciech Zabłocki oraz radni PiS.