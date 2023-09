Biznes i technologie

P.Müller o propozycji dot. ukraińskich towarów: w tym momencie to nieakceptowalne

Autor: PAP

Data: 28-09-2023, 11:08

W tym momencie to nieakceptowalne - powiedział w TV Republika rzecznik rządu, pytany o ukraińską propozycję wycofania skargi z WTO, jeśli Polska, Węgry i Słowacja zapewnią niestosowanie w przyszłości ograniczeń dot. ukraińskich towarów. "Ukraina de facto chce, by towary mogły wjeżdżać do Polski bez określenia jasnych limitów" - dodał Müller.