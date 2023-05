Słuchamy konstruktywnych rozwiązań opozycji, natomiast trochę mniej wierzymy w ich realizację - przyznał rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o wyborczą koalicję Polski 2050 i PSL. Jego zdaniem w obietnice polityczne Władysława Kosiniaka-Kamysza wierzą osoby, które nie pamiętają jego rządów z PO.

Rzecznik rządu został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o zapowiedź wspólnego startu w wyborach Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego pod szyldem "Trzecia Droga".

"Nie wiem, co ta trzecia droga oznacza, więc trudno mi komentować, gdzie tą trzecią drogą można dojść" - powiedział Müller.

Przyznał jednocześnie, że lubi, gdy opozycja przedstawia konstruktywne rozwiązania, a nie "wulgarne epitety, jak to ma miejsce w przypadku Donalda Tuska, który bardzo lubi poniżać niektóre grupy społeczne, wskazywać na rzekome ich ułomności".

"Jak ktoś ma rozwiązania programowe to słuchamy, natomiast trochę mniej wierzymy w ich realizację. Siłą rzeczy, prezes PSL (Władysław Kosiniak-Kamysz) łącznie z PO w 2011 roku obiecywali, że nie podwyższą wieku emerytalnego, więc jak można dzisiaj ufać głównemu konstruktorowi podwyższenia wieku emerytalnego (...) w przypadku nowych obietnic politycznych? Ciężko w to wierzyć, ale rozumiem, że część osób to robi głównie dlatego, że nie pamięta tego, co było wcześniej" - mówił rzecznik rządu.