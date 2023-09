Biznes i technologie

P. Müller: węgiel, który wpłynął do Polski pochodzi z Kazachstanu, a nie z Rosji

Autor: PAP

Data: 28-09-2023, 10:02

Żaden rosyjski węgiel nie trafia do Polski. Zleciliśmy służbom sprawdzenie tego i na ten moment mamy informację, że jest to węgiel pochodzący z Kazachstanu - powiedział w czwartek w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do zarzutów senatora KO Krzysztofa Brejzy.