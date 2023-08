Prezydent Andrzej Duda nie zamierza rezygnować z swojego programu politycznego tylko dlatego, że trwa kampania wyborcza; będzie go realizował - powiedział w środę w radiu TOK FM szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek zarządził, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października

"Kampania wyborcza rozpoczyna się głównie w sensie prawnym, finansowym, bo w sensie politycznym trwa już od dawna" - zwrócił uwagę w radiu TOK FM szef Gabinetu Prezydenta.

Zaznaczył, że "prekampania jest niepisanym prawem polskiej polityki".

Pytany, czy nie należałoby zmienić terminu ogłaszania kampanii wyborczej, tak jak to się dzieje np. w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, Szrot powiedział, że "gdyby przedstawiciele obecnej opozycji zdobyli się na szczerą odpowiedź, to wcale nie byliby tak bardzo za takim rozwiązaniem". "Prekampania odpowiada wszystkim siłom politycznym" - ocenił. Dodał, że w ostatnim czasie jeździł po Polsce i wszędzie widział plakaty - "Przedsiębiorcy dziękują posłowi X", "Rolnicy dziękują senatorowi Y" i "były to plakaty partii opozycyjnych".

Szef Gabinetu Prezydenta został także zapytany, czy prezydent Andrzej Duda będzie włączał się w kampanią wyborczą do parlamentu podejmując działa preferencyjne, czy też będzie to aktywność wprost partyjna.

"Prezydent już w prekampanii apelował o szeroki udział obywateli w wyborach, o wysoką frekwencję i będzie to robił dalej" - zapowiedział Szrot.

Podkreślił, że "prezydent ma własny program polityczny, z którym szedł dwa razy do wyborów" i jak zaznaczył, "nie jest żadną tajemnicą czy zaskoczeniem, że jest on w dużej części zbieżny z programem środowiska, z którego się wywodzi".

"Prezydent nie zamierza rezygnować z tego programu, tylko dlatego, że trwa kampania wyborcza. Wręcz przeciwnie, będzie dalej prowadził działania" - zapowiedział Szrot. Dodał, że prezydent Duda już "wcześniej współpracował z rządem w działaniach prospołecznych".

"Prezydent jako poważny polityk nie zamierza zawieszać swojej agendy politycznej na kołu. Będzie ją realizował niezależnie od tego, czy trwa kampania wyborcza, czy nie trwa" - wskazał.