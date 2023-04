Na realizację programu "Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON uruchomi kwotę 300 mln zł - powiedział w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Dodał, że celem programu jest usuwanie barier w budynkach użyteczności publicznej, na placach zabaw, w miejscach kultu i gabinetach ginekologicznych.

Wiceminister Wdówik podkreślił na środowym briefingu prasowym, że pierwszym krokiem dla zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w życiu, jest program "Dostępność Plus".

"Podobnie ten program, który ogłaszamy dzisiaj - Dostępna przestrzeń publiczna - jest kolejnym krokiem" - stwierdził.

Poinformował, że na realizację czterech komponentów programu "Dostępna przestrzeń publiczna" PFRON uruchomi kwotę 300 mln zł.

Jak mówił, pierwszy komponent to "dostępna przestrzeń dla jednostek samorządu terytorialnego". "Celem jest likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej, domach kultury czy budynkach gdzie mieszczą się samorządy" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że drugim komponentem programu jest likwidacja barier w dostępie do budynków kultu religijnego i kościołów należących do wszystkich związków wyznaniowych, tak by osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z nich samodzielnie.

"Trzeci moduł to są place zabaw zaprojektowane uniwersalnie. Nie mówię tu o placach zabaw, gdzie dostawi się jedną huśtawkę przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością. Mówimy o placach zabaw, które są w pełni inkluzywne, czyli włączające dzieci z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach, które na tym placu zabaw są przewidziane" - powiedział Wdówik.

Podkreślił, że czwarty moduł dotyczy usuwania barier w gabinetach ginekologicznych. "To jest szczególnie ważna sprawa, żeby wszystkie placówki ginekologiczno-położnicze oferowały kobietom z niepełnosprawnościami możliwość korzystania z pełnego pakietu badań i konsultacji. I ten program temu właśnie będzie służył" - zaznaczył.