P. Żebrowski: ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy pomoc z tarczy antykryzysowej trafiła do uprawnionych osób

Data: 28-09-2023, 13:58

ZUS ma pięć lat na wydanie decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tarczy antykryzysowej. Wnioski o postojowe to oświadczenia, które w założeniu opierały się na zaufaniu do obywateli, ale to nie oznacza, że nie są one analizowane - przekazał PAP rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.