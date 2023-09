Zagraniczni eksperci ocenią zgodność krajowego systemu dozoru jądrowego ze standardami międzynarodowymi - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki. Podkreśliła, że ma to szczególne znaczenie w związku z Programem polskiej energetyki jądrowej i planami budowy SMR-ów.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) poinformowała w poniedziałek, że 20 zagranicznych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uczestniczy w drugiej misji Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (ang. Integrated Regulatory Review Service - IRRS).

"Przez dwa tygodnie specjaliści będą oceniać zgodność krajowego systemu dozoru jądrowego ze standardami międzynarodowymi. Misja IRRS przyjechała do Polski na zaproszenie polskiego rządu" - podano w komunikacie.

"To już drugi przegląd IRRS w Polsce, a okoliczności, w których się obecnie znajdujemy znacznie różnią się od tych w 2013 r. Mamy coraz więcej aktywności oraz zadań do wykonania nie tylko ze względu na realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, czy plany związane z małymi reaktorami modułowymi, ale też stale rosnące zainteresowanie wykorzystaniem promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie i badaniach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki.

Dodał, że nadchodzące miesiące będą pełne wyzwań dla PAA. "Liczę też na to, że dzięki naszym wysiłkom i dobrej współpracy międzynarodowej uda nam się im sprostać, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa jądrowego w Polsce" - podkreślił Głowacki.

"Posiadanie silnego organu dozoru jądrowego jest niezbędnym warunkiem rozwoju energetyki jądrowej w danym kraju. Jest to tym ważniejsze w przypadku kraju takiego jak Polska, gdzie zamierzamy wprowadzić energetykę jądrową do krajowego miksu energetycznego" - zaznaczył wiceminister wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

PAA wskazała w komunikacie, że misja przeglądowa IRRS to mechanizm Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. "Przegląd polega na analizie oraz porównaniu rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych stosowanych w danym państwie z odpowiednimi standardami MAEA. Wyniki prowadzonego przeglądu służą identyfikacji obszarów wymagających dalszego wzmocnienia krajowego systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej" - wyjaśniono.

Przypomniano, że poprzedni przegląd IRRS został przeprowadzony w kwietniu w 2013 r. "Wówczas eksperci z MAEA potwierdzili, że Polska wzmocniła ramy regulacyjne dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej" - zaznaczyła PAA.

Agencja poinformowała również, że aktualna misja IRRS potrwa do 15 września 2023 r. Dodano, że po jej zakończeniu eksperci zagraniczni sporządzą dla Polski raport z oceną oraz ewentualnymi zaleceniami, które "mogą dodatkowo wzmocnić polski system dozoru jądrowego".

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

w 2035 r. ma powstać druga w Polsce elektrownia jądrowa, jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Siłownia ma mieć, co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Do 2030 roku spółka Orlen Synthos Green Energy chce wybudować co najmniej jeden blok w technologii BWRX-300 (reaktor SMR), który będzie drugim tego typu obiektem na świecie, po kanadyjskim Darlington. Spółka ma wyłączność na tę technologię w Polsce.

W 2022 roku KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne, stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM.

Grupa Azoty Polce również prowadzi prace przygotowawcze do budowy modułowego reaktora jądrowego średniej wielkości (MMR) w Policach. 29 marca br. Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące rozwoju i budowy "badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię "ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR (Micro-Modular Reactor) od USNC".