- Rok 2022 niestety okazał się rokiem, kiedy na działania marketingowo-wizerunkowe położyła cień wojna za naszą wschodnią granicą - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Podsumowujemy działania marketingowe marek spożywczych w 2022 r. /fot. za YouTube

W 2022 r. firmy spożywcze (i nie tylko) stanęły przed dużym dylematem - czy w ramach solidarności z Ukrainą wycofać się z rynku rosyjskiego, czy może pozostać tam, licząc na to, ze wojna szybko się skończy i wszystko ucichnie?

Jak marki spożywcze promowały się w 2022 r.?



- Obserwowaliśmy jak zachowają się firmy spożywcze, w szczególności te duże, jak np. Coca Cola, która z początku się wahała, jednak finalnie postanowiła wyjść z rynku rosyjskiego. Głośno było także, gdy Rosję opuszczały takie marki jak Hortex, Tchibo czy Danone. Z wizerunkowego punktu widzenia były to dobre decyzje - przyznaje Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Przedłużające się działania wojenne i idące za tym konsekwencje sprawiły, że kampanie marketingowe przeszły na drugi plan.

- Z wartych odnotowania akcji wymieniłbym współpracę restauracji McDonalds z influencerami - szlaki przetarł w końcu 2021 roku Mata, po to aby w tym roku na Bal w Maku zapraszał Ralph Kamiński. Z dużych influencerskich akcji warto przypomnieć także pączki Ekipy w Biedronce. Były one co prawda krytykowane za swój skład, ale finalnie okazały się sprzedażowym sukcesem na tyle dużym, że we wrześniu mieliśmy ich powrót. To wszystko pozwala mi sądzić, że nadchodzący rok będzie w branży spożywczej należał do influencerów. Duże marki wyznaczyły ścieżkę, którą teraz podążą inne brandy - dodaje Paweł Jaroszyński.

Jego zdaniem znakomity Real Time Marketing mogliśmy obserwować natomiast na profilach społecznościowych Lidla czy piwa Żywiec. - Biedronka natomiast świetnie zareagowała na szalejącą inflację i zamiast Gangu Świeżaków, wprowadziła Gang Bystrzaków, który uczył oszczędzania - dodaje Paweł Jaroszyński.