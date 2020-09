PAH: Pandemia nasiliła niedożywienie. To duży potencjał dla współpracy z firmami handlowymi i spożywczymi (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Jak polska branża spożywcza i handlowa mogłaby pomóc PAH? Jakiego rodzaju współpraca i pomoc mogłaby wchodzić w grę zarówno ze strony producentów rolno-spożywczych, jak i sieci handlowych?

Barbara Wiśniewska, specjalistka ds. współpracy z biznesem w Polskiej Akcji Humanitarnej: Dla nas współpraca z partnerami biznesowymi jest niezwykle istotna, bo to właśnie dzięki niej możemy nieść pomoc ludziom cierpiącym z powodu kryzysów humanitarnych. Form współpracy może być wiele np. wspólnie zorganizowana akcja, tak jak w przypadku współpracy z siecią Auchan i Kaufland. Może ona też przybierać inne postacie.

Jakie?

Już wyjaśniam – w sieciach handlowych częstym modelem współpracy jest sprzedaż produktu dedykowanego, z którego część dochodu przeznaczana jest na wsparcie działań PAH w Polsce i za granicą. Można też przekazywać część utargu z jednego dnia. Producenci mają również możliwość przekazywania swoich produktów spożywczych, ale to dotyczy tylko działań prowadzonych w Polsce, ponieważ nieopłacalne jest z punktu widzenia działań humanitarnych transportowanie ich do innych krajów. Chociażby koszty logistyczne takiego przedsięwzięcia byłyby po prostu za wysokie.

Widzimy zatem duży potencjał we współpracy z sieciami handlowymi i firmami spożywczymi. W krajach, gdzie prowadzimy stałe misje, czyli m.in. w Somalii, Sudanie Południowym, Jemenie, a nawet Ukrainie, niedożywienie jest dużym problemem, a teraz w czasie pandemii ten problem znacznie się nasilił. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że ze względu na ekonomiczne skutki pandemii, liczba osób wymagających wsparcia żywnościowego może się w tym roku na świecie podwoić i wynieść blisko 270 mln!

Jakie są potrzeby ze strony PAH i jej podopiecznych? Jakiego rodzaju produkty czy też producenci są najbardziej poszukiwani?

Potrzeby PAH to potrzeby osób, którym pomagamy. Ponieważ niesiemy pomoc w wielu krajach, nie tylko w Polsce, najbardziej odpowiednią formą pomocy są darowizny pieniężne. Dzięki nim możemy bezpośrednio na miejscu lub w krajach ościennych kupić to, co jest potrzebne i zatrudnić miejscowych fachowców, dzięki czemu wspomagamy też lokalny rynek. Inną formą pomocy jest darowizna rzeczowa, jednak, jak wspomniałam, tylko na terenie Polski, czy też świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz PAH.