PAH: prawie 260 mln dzieci na świecie nie chodzi do szkół

Organizacja zwraca uwagę, że w wielu regionach, zwłaszcza tam, gdzie trwają kryzysy humanitarne, edukacja nadal jest przywilejem dla nielicznych. "Aż 48,5 mln dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, mieszka w strefie konfliktów zbrojnych, w wyniku których zniszczeniu uległo wiele placówek oświatowych. Część dzieci nigdy nie dotrze do szkoły przez katastrofy naturalne, takie jak powodzie, które tylko w 2020 roku zmusiły do ucieczki setki tysięcy osób w Afryce Wschodniej. Dodatkowo, pandemia koronawirusa w nierówny sposób potraktowała tych uczniów, których rodzin nie stać na komputer czy stałe połączenie z Internetem" - zaznacza PAH.

Jak powiedziała cytowana w komunikacie szefowa ukraińskiej misji PAH Anna Duda, tylko we wschodniej Ukrainie aż 60 proc. dzieci zostało pozbawionych dostępu do edukacji w wyniku restrykcji epidemiologicznych. "Tu szkoła pełni jednak wiele innych funkcji, na przykład zapewnia wsparcie psychologiczne i przeprowadza szczepienia. W związku z pandemią bardzo wiele dzieci pozostawiono praktycznie bez żadnej pomocy" - podkreśliła Duda.

PAH wskazuje, że w wielu miejscach na świecie dostęp do edukacji zależy od płci: w Somalii czy Sudanie Południowym większość dziewczynek nie ma szansy pójść do szkoły z powodów kulturowych. Często też dziewczynki same rezygnują z kształcenia z powodu braku dostępu do wody i toalet w budynku szkolnym.

"Gdy w szkole nie ma wody, wiele dziewczynek decyduje się na pozostanie w domach, zwłaszcza podczas menstruacji. W 40 proc. szkół nie ma w ogóle zainstalowanych toalet, nie zachowano podziału na płeć lub wręcz brakuje drzwi" - zauważyła kierowniczka programowa misji PAH w Sudanie Południowym, Karolina Suchecka. Dodała, że brak wody w szkole uderza we wszystkie dzieci, które często muszą korzystać z zanieczyszczonych źródeł, aby ugasić pragnienie, ryzykując w ten sposób swoim zdrowiem.

Polska Akcja Humanitarna apeluje o wsparcie działań, które zwiększają dostęp do edukacji dla dzieci i młodzieży m.in. w Afryce, na Bliskim Wschodzie i we wschodniej Ukrainie.