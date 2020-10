PAH: przez pandemię liczba osób głodujących może się podwoić w 2020 r.

Szef KPRM: nakaz noszenia maseczek będzie przeniesiony do ustawy

Organizacja apeluje o natychmiastowe wsparcie działań zwiększających bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Globalnego Południa.

PAH podkreśla, że restrykcje epidemiologiczne, które miały na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, spowodowały także zerwanie łańcuchów dostaw, wzrost cen i masowe bezrobocie. Na kryzys gospodarczy nałożyły się też katastrofy naturalne, takie jak susze czy powodzie, oraz przeciągające się konflikty zbrojne. Najtrudniejsza sytuacja jest na kontynencie afrykańskim, a zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej, która od lat mierzy się z problemem niedożywienia. Eksperci ostrzegają już przed nadchodzącą falą głodu, która może objąć dziesiątki milionów ludzi.

–Pandemia i idące za nią restrykcje pozbawiły pracy miliony osób w skali regionu– mówi Anna Skowera, koordynatorka programów PAH w Somalii i Kenii.

–Tym, którzy już wcześniej żyli w zasadzie z dnia na dzień, teraz zagląda w oczy głód. Do tego należy też dołożyć skutki tragicznych powodzi i największej od dekad plagi szarańczy, która spustoszyła uprawy w wielu krajach - dodaje.

Tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Światowy Program Żywnościowy, alarmuje, że do 2030 roku aż 840 mln osób może cierpieć głód. Stanie się tak, o ile nie zostaną podjęte środki, by osłonić najbardziej zagrożone grupy – uchodźców, osoby w podeszłym wieku i z niepełnosprawnościami, dzieci do lat 5, kobiety w ciąży.

–Walka ze światowym głodem i niedożywieniem to nie tylko rozdawanie paczek z żywnością – mówi Łukasz Skoczylas, szef zespołu misji PAH.

– Często lepiej przekazać ludziom nasiona roślin czy zwierzęta gospodarskie, a także narzędzia i wiedzę, aby sami mogli wyprodukować żywność. Dzięki temu mają szansę stać się bardziej samodzielni i uniezależnić od pomocy z zewnątrz - dodaje.

Polska Akcja Humanitarna od lat działa na rzecz osób i społeczności, których bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone. W Sudanie Południowym i Kenii szkoli rolników z technik zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa. Z kolei w Somalii i Jemenie organizuje dożywianie kobiet w ciąży i dzieci poniżej 5. roku życia. We wschodniej Ukrainie dostarczała paczki żywnościowe do najbardziej potrzebujących. W ramach działań natychmiastowych PAH przekazała też niezbędne środki na zakup żywności i innych produktów dla osób, które w wyniku wybuchu w Bejrucie straciły źródło utrzymania. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc osób fizycznych i firm, stale wspierających cele Fundacji.