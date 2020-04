PAIH radzi eksporterom: Izrael szuka dostawców art. rolno-spożywczych

- W związku z obecną, kryzysową sytuacją, Izrael zaczął zmieniać regulacje dotyczące ceł na wiele produktów oraz poszukiwać nowych dostawców artykułów rolno-spożywczych, którzy mogą być alternatywą dla producentów z Włoch i Hiszpanii – podał PAIH.



I wskazał, że 26 marca 2020 r. Izrael zniósł cła na:

- 4000 ton cebuli

- 1000 ton świeżych ogórków

- 2500 ton makuchów sojowych

- jaja kurze w skorupce: w ramach oficjalnej akcji rządowej, Izrael chce zapewnić darmowy transport lotniczy jaj z Europy - aplikacje można składać do 10 maja.

PAIH zaznacza też, że ponad 50 proc. polskiego eksportu do Izraela to artykuły rolno-spożywcze, a poza tym produkty z metką "made in Poland" mają coraz silniejszą pozycję na rynku i są cenione za jakość.

PAIH podkreśla również, że transport towarów między Polską, a Izraelem przebiega bez zakłóceń. Porty morskie, powietrzne oraz granice lądowe są otwarte dla przewozu towarów.