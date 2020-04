PAIH Alert dla polskich eksporterów: które kraje Azji i Afryki potrzebują żywności?

Singapur

Jednym z priorytetów singapurskiego rządu jest zapewnienie ciągłości dostaw żywności. Aż 90 proc. krajowego zapotrzebowania na produkty spożywcze pokrywa import, dotychczas w dużej mierze zależny od Chin. Spora część produktów importowana jest również z Australii i krajów regionu.

W związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, poszukiwane są alternatywne źródła. Jest to doskonała okazja dla polskich dostawców na wejście na singapurski rynek i późniejsze utrzymanie cyklicznych dostaw. Największe zapotrzebowanie w sektorze spożywczym jest zgłaszane na żywność puszkowaną oraz na mrożonki (warzywa, owoce morza i ryby).

Rządowa agencja Enterprise Singapore ogłosiła zapotrzebowanie w sektorze spożywczym i kosmetycznym na cztery grupy produktów:

1. Świeże, które pozwolą wypełnić lukę w produktach importowanych z Australii):

nabiał (mleko, jogurty, sery, masło, śmietana)

warzywa (np. brokuły, papryka, sałaty)

2. Mrożone:

warzywa mrożone

gotowe dania mrożone (np. pizza)

owoce morza

3. Suche:

makarony

warzywa w konserwach

sosy do spaghetti/ dań gotowych

4. Kosmetyczne:

papier toaletowy

mydło, płyny do kąpieli, szampony, chusteczki higieniczne

- Co więcej, w związku z przechodzeniem biznesu w tryb pracy zdalnej oraz uruchomieniem trybu oszczędności (na razie od 7 kwietnia do 4 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia), obserwujemy duży nacisk na transformację cyfrową, zapotrzebowanie na technologie dla biznesu oraz usługi outsourcingowe z zakresu wsparcia sprzedaży, personalizowanych rozwiązań dla biznesu (usługi developerskie etc.), m.in. widoczny jest mocny trend w odchodzeniu od tradycyjnych form płatności do elektronicznych (np. QR kody). To szansa dla polskich firm technologicznych (e-commerce, wsparcie sprzedaży, optymalizacja procesów) – podaje PAIH.

Korea Południowa

8 kwietnia 2020 r. tamtejszy rząd wprowadził kolejny pakiet stymulacyjny wart 53,7 bln KRW (44 mld USD) - łącznie już prawie 150 mld USD - dla pobudzenia konsumpcji krajowej oraz pomocy dla rodzimych firm. Koreańczycy preferują lokalne produkty, niemniej polscy przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę eksport swoich produktów do Korei, szczególnie tych spożywczych oraz kosmetycznych.