PAIH Alert dla polskich eksporterów: najnowsze informacje gospodarcze z krajów Europy, Maroka i Rosji

CZECHY

Czeski Senat uchwalił ustawę upoważniającą banki do zawieszenia/odroczenia kredytów, kredytów hipotecznych oraz pożyczek dla osób i firm dotkniętych COVID-19. Odroczenie spłaty będzie możliwe na trzy lub sześć miesięcy. Okres spłaty kredytu zostanie odpowiednio przedłużony o okres karencji.

Rząd zatwierdził zwiększenie deficytu budżetu państwa do 300 mld CZK. To już drugi z rzędu wzrost deficytu w ciągu miesiąca – przed pandemią planowano 40 mld CZK.

Od 20 kwietnia rozpoczął się pierwszy etap stopniowego znoszenia restrykcji związanych z pandemią:

- działalność mogą wznowić sklepy oraz salony usług rzemieślniczych, targowiska, salony oraz komisy samochodowe,

- dozwolone jest organizowanie wesel z udziałem do 10 osób,

- profesjonalni sportowcy mogą trenować na zewnątrz,

- uniwersytety częściowo otworzyły się dla studentów.

UKRAINA

Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych Dorohusk-Jagodzin oraz Korczowa-Krakowiec utworzone zostały punkty kontrolne. Każda osoba wjeżdżajaca z naszego kraju na Ukrainę ma obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa

Rząd znowelizował budżet państwa tworząc fundusz ana rzecz zwalczania pandemii o wartości 64,7 mld hrywien.

DANIA

9 kwietnia minister finansów ogłosił, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które na początku marca zapłaciły podatek VAT mogą się ubiegać o jego zwrot w formie nieoprocentowanej pożyczki. Czas na spłatę pożyczki firmy te mają do 1 kwietnia 2021. Taka forma pomocy państwa wzmocni płynność finansową małych i średnich firm o 35 mld DKK.



Rząd postanowił, że zakaz organizacji imprez masowych ma dotyczyć zgromadzeń powyżej 500 osób i obowiązywać do 1 września 2020.



Kryzys wywołany COVID może - wedle szacunków Dansk Industri - kosztować przeciętnego Duńczyka 33 tys. DKK tylko w tym roku. To 190 mld DKK w skali kraju, czyli 8,3% duńskiego PKB.

WIELKA BRYTANIA

Na tydzień przed wprowadzeniem ograniczeń w poruszaniu się w przestrzeni publicznej, sprzedaż w brytyjskich supermarketach była o 44% wyższa niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Było to spowodowane rosnącym napięciem społecznym i obawą przed brakami w sektorze spożywczym. Jak wynika z badań, w ciągu pierwszych dwóch tygodni od implementacji zakazów w związku z epidemią koronawirusa, średnia sprzedaż spadła aż o 7,5%.

CHORWACJA