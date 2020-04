PAIH Alert dla polskich eksporterów: obszerne informacje rynkowe o obecnej sytuacji w krajach Europy, Azji i w USA

Wielka Brytania

Brytyjskie Biuro Krajowe podjęło decyzję o automatycznym bezpłatnym przedłużeniu wiz dla imigrantów pracujących w służbie zdrowia, którym pobyt wygasa wraz z 1 października 2020 r. Dotyczy to około 2800 pracowników publicznej służby zdrowia (ang. National Health Service) oraz ich rodzin.

Ekonomiści szacują, że stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w tym roku może podwoić się i wynieśc 8%. Spośród 5316 firm biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez ONS (ang. Office for National Statistics) dotyczącym wpływu COVID-2019 na biznes, 25% odpowiedziało, że w okresie od 23 marca do 5 kwietnia 2020 r. tymczasowo zamknęło lub wstrzymało działalność, podczas gdy 75% kontynuowało pracę w normalnym trybie.

W przypadku przedsiębiorstw, które nie wstrzymały działalności, średnio 21% pracowników zostało wysłanych na przymusowy urlop (zgodnie z warunkami rządowego programu Coronavirus Job Retention Scheme).



Ceny online produktów o wysokim popycie (HDP) wzrosły o 1,8% w okresie od tygodnia od 30 marca do 5 kwietnia do tygodnia od 6 kwietnia do 12 kwietnia (ONS).

Irlandia

10 kwietnia rząd przedłużył czas wprowadzonych restrykcji oraz obowiązku pozostania i pracy z domu do 5 maja 2020 r. (wcześniejszy termin: 12 kwietnia).



Do grupy otwartych i działających punktów sprzedaży należą: sklepy spożywcze, sklepy z produktami do użytku domowego, apteki, drogerie, sklepy z art. medycznymi, stacje benzynowe, sklepy zoologiczne, pralnie, banki, urzędy pocztowe oraz sklepy ze środkami ochrony indywidualnej.



Pozostają również otwarte wybrane punkty sprzedaży oferujące produkty oraz usługi pilnej potrzeby lub z dostawą do domu tj. zakłady optyczne, warsztaty samochodowe, sklepy z narzędziami, sklepy z art. biurowymi oraz centra obsługi telefoniczno-internetowej.



Ograniczenia i restrykcje nie dotyczą: podróży z/do pracy, jeśli nie może ona zostać wykonana z domu, wyjść na podstawowe zakupy oraz odbioru zamówionych posiłków, wyjść do ośrodków zdrowia oraz odbioru zamówionych art. medyczno-farmaceutycznych, niezbędnych spotkań z rodziną (opieka nad dzieckiem, osobą starszą oraz niepełnosprawną), ćwiczeń fizycznych do 2 km od domu, aktywności związanych z celami hodowlanymi tj. produkcja żywności oraz opieka nad zwierzętami.



Rząd sporządził listę zestawiającą zawody, w ramach których pracownicy nie są zobowiązani do pracy z domu ze względu na ich kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowo funkcjonującego łańcucha dostaw.

Hiszpania