PAIH i KOWR ze wsparciem dla polskich eksporterów żywności

PARP: Do 28 maja czas na wnioski o dotacje na wsparcie wprowadzenia produktów na zagraniczne rynki

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która jest instytucją "pierwszego kontaktu" dla przedsiębiorców aktywnych na zagranicznych rynkach, oferuje swoją pomoc dla eksporterów.

– Nasza rola jest szczególnie ważna w warunkach niepewności, braku transparentnych informacji co do sytuacji w poszczególnych krajach czy panujących tam nastrojów. Dzięki sieci naszych ekspertów z całego świata, wiemy na bieżąco, co dzieje się w danym regionie, a zatem możemy udzielić wiarygodnej, sprawdzonej informacji – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

– Z myślą o polskich przedsiębiorcach, również tych z sektora rolno-spożywczego, uruchomiliśmy specjalną, całodobową infolinię – PAIH24. Informujemy między innymi o sytuacji epidemicznej i logistycznej, pomagamy zweryfikować zagranicznego kontrahenta czy ułatwiamy dostęp do administracji na różnych szczeblach. Organizujemy też zdalne szkolenia, dzielimy się informacjami z pierwszej ręki, pokazujemy polskim eksporterom niestandardowe rozwiązania. Szukamy dla nich jak najlepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji – podkreśla.

Polscy eksporterzy żywności pomoc znajdą także w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Jak informuje Wojciech Adamczyk, KOWR umieścił na stronie głównej zakładkę „Informacje dla eksporterów” (www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-dla-eksporterow), w której publikowane są informacje z placówek dyplomatycznych i zagranicznych biur handlowych na temat zapotrzebowania na produkty rolno-spożywcze innych krajów. Dodatkowo informacje te wysyłane są mailowo do przedsiębiorców i organizacji branżowych będących w bazie KOWR.