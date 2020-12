PAIH: Jakie perspektywy rysują się przed polskimi eksporterami produktów rolno-spożywczych? (wideo)

Koniec okresu przejściowego zmieni eksport mleczny do Wielkiej Brytanii

Mleczna środa: Od stycznia cła na produkty mleczne wysyłane do Wielkiej Brytanii

Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora centrum eksportu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przypomina, że polscy eksporterzy produktów rolno-spożywczych podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa zetknęli się z problemem związanym z zakłóconymi bądź zerwanymi łańcuchami dostaw.

- Producenci żywności mierzyli się również z ograniczonym dostępem do siły roboczej, który wynikał m.in. z mniejszej mobilności pracowników. Ponadto zakłady przetwórcze musiały wdrożyć zalecenia związane z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi, w związku z tym musiały podwyższyć standardy zachowania higieny i bezpieczeństwa pracy. Firmy zostały zmuszone także do tego, aby wprowadzić dystans społeczny. Wydłużony był także czas transportu - mówi Łukasz Grabowski.

Dodaje, że w związku z obostrzeniami i zamknięciami restauracji i hoteli, popyt przesunął się z sektora HoReCa na sektor prywatny, czyli na gospodarstwa domowe. Można było zaobserwować wzrost zakupu produktów mrożonych i pakowanych z dłuższym terminem przydatności do spożycia.

Według eksperta polski sektor rolno-spożywczy wykazał się dużą odpornością i dojrzałością, a obecnie polscy eksporterzy żywności są bardzo dobrze przygotowani na kolejne fale koronawirusa i kolejne obostrzenia, ponieważ pierwszą falę już przeżyli, wprowadzili pracę wielozmianową, wydłużyli czas pracy dla swoich pracowników, zagwarantowali sobie dostęp do półproduktów i surowców, a więc zaczęli prowadzić odpowiedzialną politykę w zakresie zapasów, tam gdzie jest to możliwe.

Jakie perspektywy rysują się zatem przed polskimi eksporterami produktów rolno-spożywczych?

- Perspektywy są jak najbardziej obiecujące, natomiast powinniśmy również mówić o zagrożeniach. Myślę, że nie możemy zapomnieć o tym, że na świecie pojawiają się co jakiś czas tendencje protekcjonistyczne, a więc poszczególne rynki starają się bronić własnych producentów i ograniczać import żywności z innych krajów - mówi Łukasz Grabowski.

- Polscy producenci żywności walczą dzielnie wykorzystując potężne atuty w postaci bardzo konkurencyjnych cen produktów oraz bardzo wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. To dotyczy zarówno owoców, warzyw, mięsa, ryb, zbóż, płatków i wielu innych produktów spożywczych - dodaje.

Podkreśla, że sporym wyzwaniem jest czekający nas wszystkich brexit. - Wielka Brytania poza Unią Europejską to niewątpliwe zagrożenie dla wzrostu cen w związku z nowymi stawkami celnymi, które prawdopodobnie będą wprowadzone. Ale jest to również szansa, ponieważ Wielka Brytania jest i będzie poważnym dostawcą produktów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej. Wśród jej odbiorców są Niemcy, Holandia czy Francja - tłumaczy przedstawiciel PAIH.

- Pierwsze sygnały, które do nas docierają, pozwalają zakładać, że będziemy mogli mówić o wzroście stawek celnych podczas importu żywności z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej - mówi Łukasz Grabowski.

Więcej w materiale wideo.