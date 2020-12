PAIH: mimo pandemii, polskie firmy wchodzą na zagraniczne rynki, w tym do Izraela

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) dodała, że Izrael jest strategicznym partnerem Polski w regionie Bliskiego Wschodu. Według Agencji jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków polskiej ekspansji.

"Produkty z metką +Made in Poland+ mają tam coraz silniejszą pozycje, przede wszystkim ze względu na jakość i cenę. Ponad 50 proc. polskiego eksportu do Izraela to artykuły rolno-spożywcze" - podano we wtorkowym komunikacie.

PAIH podkreśliła, że obecnie branża budowlana w Izraelu to jedyny sektor, na który nie nałożono ograniczeń związanych z COVID-19. "Kraj ma za sobą dwa lockdowny - mimo to, w trudnym czasie pandemii projekty budowlane nie zostały wstrzymane. Na tym, dzięki wsparciu biura PAIH w Tel Awiwie, skorzystał polski producent budowlany, firma Drabex. Z izraelskim importerem podpisała trzyletni kontrakt" - zaznaczyła Agencja.

Według Mateusza Kamera z PAIH w Tel Awiwie, dla polskich producentów z branży budowlanej Izrael ze względu na braki na rynku, przy jednocześnie zwiększonym popycie, stanowi atrakcyjny kierunek ekspansji. "Co istotne, ze względu na zmianę regulacji, polskie produkty mają szansę zastąpić tam międzynarodowych konkurentów, którzy nie posiadają certyfikatów wymaganych nowym prawem" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Jak wskazała, przywołana w komunikacie, Zofia Nojszewska, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Tel Awiwie, do kontraktu polskiej firmy doszło dzięki współpracy z lokalnym importerem, dla którego ZBH w Tel Awiwie wyszukuje polskich producentów. "Firma Drabex spełniła wszystkie wymagania stawiane przez klienta. Po dwóch tygodniach intensywnych negocjacji podpisano trzyletni kontrakt. Błyskawiczne podpisanie kontraktu jest efektem współpracy PAIH z lokalnymi instytucjami, dzięki czemu udało się wypracować proces rejestracji, który przyspieszył certyfikację polskich produktów z branży budowlanej i otworzył kolejny sektor" - mówiła.

P.P.H. Drabex zajmuje się wyrobem konstrukcji ze stali i aluminium - m.in. rusztowań, schodów, mebli i specjalistycznych drabin. To właśnie ten ostatni produkt trafi na rynek izraelski.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).