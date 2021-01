PAIH: Polska trzecią w Europie preferowaną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych

Jak czytamy w informacji podsumowującej działania PAIH w 2020 roku, łączna wartość wspieranych przez Agencję projektów zbliżyła się do 9 mld euro. Dodano, że COVID-19 nie zatrzymał również polskich eksporterów, którzy z pomocą Agencji wkroczyli na nowe, globalne rynki.

Jak zaznacza cytowana w informacji p.o. prezesa PAIH Grażyna Ciurzyńska, Agencja pracuje obecnie nad nowymi narzędziami wsparcia i przygotowuje się na różne scenariusze związane z pandemią. Wskazała, że do końca 2020 roku PAIH obsłużyła blisko 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość była o prawie 10 proc. wyższa w stosunku rocznym i wyniosła ponad 8,5 mld euro (tj. prawie 40 mld zł).

Pod względem wartości inwestycji - jak czytamy - największymi graczami są m.in. Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Najwięcej projektów dotyczy branży nowoczesnych usług dla biznesu (44), elektromobilności (18) i branż motoryzacyjnej oraz R&D (po 15). Zaznaczono też, że jeśli chodzi o projekty, które ulokowały się w Polskiej Strefie Inwestycji w pierwszej połowie 2020 roku, za 75 proc. całkowitej ich liczby odpowiadały polskie firmy.

Napisano, że najbardziej intensywny, obfitujący w rozmowy z inwestorami zagranicznymi był ostatni kwartał 2020 r. "Zgodnie z danymi fDi Markets, Polska jest trzecią w Europie preferowaną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku w naszym kraju ogłoszono ponad 300 projektów greenfield; więcej niż w Hiszpanii i Francji" - zaznacza Ciurzyńska. Dodaje, że Polskę wyprzedzają jedynie Wielka Brytania i Niemcy. Wskazuje, że inwestycje te pochodzą głównie z trzech źródeł: branży elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego sektora IT.

Powołując się na dane UNCTAD, PAIH zaznacza, że z powodu pandemii globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadły w 2020 roku o 49 proc. względem analogicznego okresu w 2019 roku. Prognozowane odbicie ma nastąpić dopiero w roku 2022. "Pandemia spowodowała wyhamowanie inwestycji, szczególnie pod koniec I kwartału 2020 roku. Powodem tego zjawiska była w dużej mierze niepewność inwestorów, a także ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się" - napisano.

Wskazano, że w odpowiedzi na pandemię, PAIH wdrożyła do swojej oferty nowe rozwiązania; wprowadzono m.in. całodobową infolinię i wirtualne wizyty lokalizacyjne. "Kilka firm z sektora BSS podjęło decyzję o ulokowaniu inwestycji w Polsce, mimo że przez pandemię inwestorzy nie mogli przyjechać do kraju osobiście. Wszystko odbyło się zdalnie" - mówi Monika Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH. Dodaje, że w przypadku branży usługowej jest to o tyle łatwe, że standard powierzchni biurowej klasy A jest taki sam na całym świecie. Zaznacza jednak, że podjęcie decyzji o inwestycji na odległość jest bardzo trudne. "Nasze działania dopasowujemy jednak do obecnych warunków. I widzimy efekty w postaci decyzji kolejnych inwestorów" - wskazuje.

Napisano, że w 2020 roku na koncie PAIH było 58 zakończonych projektów (w porównaniu do 56 w roku 2019). Ich wartość to ponad 2,7 mld euro (tj. ponad 12 mld zł).