PAIH: Polska żywność może trafiać na dalsze rynki

- Na dziś polska żywność trafia ponad 190 rynków w skali makro. Geograficzny zasięg eksportu polskiej żywności przetworzonej to 1350 km, podczas gry w przypadku Francji jest to 2800 km - mówił Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na EEC 2021.

Autor: AT

Data: 30-09-2021, 13:35

Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. fot. PTWP

Eksport żywności do UE - potrzeba dywersyfikacji

Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zwrócił uwagę, że jeśli 70% polskiego eksportu spożywczego trafia do UE to 2/3 z tej sumy trafia na 5 rynków: niemiecki, francuski, włoski, czeski i holenderski.

- Jest więc tu praca do wykonania po naszej stronie, aby mocniej dywersyfikować rynki w ramach UE i rozłożyć je na 27 państw, choć naturalnie zależy to od wielkości gospodarek. Na początku pandemii słyszeliśmy w Europie zabiegi polityczne żeby lokalne społeczności kupowały od lokalnych producentów. Natomiast praktyka pokazała, że oferta, z którą polscy eksporterzy wychodzą udowadnia, że unijni konsumenci poszukują towarów o dobrej jakości, w dobrych cenach, a przede wszystkim terminowości i pewności dostaw. I to polscy eksporterzy gwarantują - dodał.

Polska żywność trafia na 190 rynków świata

Łukasz Grabowski nie ma wątpliwości, że utrzymanie i budowanie naszej obecności w Europie jest bardzo ważne, ale walka aby trafiać także na inne rynki trwa.

- Na dziś polska żywność trafia ponad 190 rynków w skali makro. Geograficzny zasięg eksportu polskiej żywności przetworzonej to 1350 km, podczas gry w przypadku Francji jest to 2800 km. Znacząca różnica i widać, że potencjał do poprawy wyników jest. Na dziś nasz udział w eksporcie do USA to 0,5% w imporcie tego kraju, Francja ma 6%, tak samo Chiny, natomiast przy żywności nieprzetworzonej nie ma takich różnic. Temat uzyskiwania wyższych marż jest niezwykle istotny - dodał.

Polska żywność w Azji i na Bliskim Wschodzie

W ocenie PAIH niezwykle perspektywiczne są rynki Azji Południowo-Wschodniej.

- W najbliższych dekadach rynek urośnie tam do ogromnych rozmiarów. Badania pokazują, że tamtejsza klasa średnia będzie stanowić 60 proc. globalnej. To oznacza zmianę nawyków konsumpcyjnych. Myślimy więc o Japonii, Indonezji, Tajlandii czy Tajwanie, a także o Bliskim Wschodzie, który to region jest tradycyjnie uzależniony od importu żywności od kilku do nawet 95 proc. w przypadku Omanu - dodał.