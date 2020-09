PAIH radzi uważać na niewiarygodnych kontrahentów na rynkach zagranicznych. Jak zapobiec zagrożeniom?

PAIH podkreśla, że ekspansja zagraniczna wymaga przygotowania. Oprócz podstawowej wiedzy o rynku i jego możliwościach jedną z najważniejszych rzeczy, aby osiągnąć sukces jest znalezienie wiarygodnego partnera lokalnego. Niestety, wiele firm skoncentrowanych na potencjalnych korzyściach nie weryfikuje, albo często nawet nie wie, w jaki sposób zweryfikować wiarygodność zagranicznego kontrahenta. Co więcej, pandemia sprawiła, że bezpośrednie kontakty biznesowe przeniosły się w sferę wirtualną. Coraz częściej przedsiębiorcy nie poznają swojego partnera i mają z nimi kontakt jedynie mailowy lub telefoniczny. Rodzi to, niestety, pewne niebezpieczeństwa.

W ostatnim czasie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu podejmuje coraz więcej interwencji w związku z nieuczciwymi praktykami. Oszuści wykorzystują brak znajomości mechanizmów kontrolnych i podszywają się pod istniejące firmy. Tak więc polski przedsiębiorca może znaleźć swojego rzekomego partnera w internecie, czy zweryfikować autentyczność numerów ewidencji gospodarczej. Wszystko wydaje się być w porządku, do momentu kiedy należy uregulować płatności lub inne zobowiązania – wówczas oszust przepada, a firma pozostaje ze stratą.

- W miarę możliwości unikaj dostaw towarów na kredyt bankowy i domagaj się uregulowania zaliczki. Zawsze możesz skontaktować się z firmą, pod którą istnieje podejrzenie, że ktoś się podszywa, w celu sprawdzenia, czy taka osoba rzeczywiście tam pracuje.Często wystarcza samodzielna weryfikacja adresu mailowego, z którego kontaktuje się z nami dana osoba. Adresy osób podszywających się często potrafią minimalnie różnić się od oficjalnych domen - radzi PAIH.

- W przypadku wątpliwości co do autentyczności potencjalnego partnera, możesz również zgłosić do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która za pośrednictwem Zagranicznych Biur Handlowych zweryfikuje wskazany podmiot. Handel zagraniczny wymaga przygotowania, dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów w tym zakresie - wskazuje agencja.