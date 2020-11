PAIH: ważna jest obecność polskich firm na azjatyckich rynkach perspektywicznych

Jak wskazała PAIH, pandemia koronawirusa pokrzyżowała realizację stacjonarnych targów i misji, nie odbyły się m.in. główne światowe targi technologiczne Hannover Messe, przełożono termin wystawy EXPO w Dubaju. Obecnie Agencja wspiera polskich eksporterów przede wszystkim poprzez wyszukiwanie "lokalnych szans eksportowych wynikających z pandemii". Jak wyjaśnili eksperci PAIH tam, gdzie łańcuchy dostaw z Chin zostały zakłócone, polscy przedsiębiorcy mają szanse na nowe kontrakty. "Mamy pierwsze efekty takiego podejścia - wysyłka polskiej żywności do Singapuru czy narzędzi budowlanych do Stanów Zjednoczonych to największe tego typu kontrakty naszych firm" - wyliczyła rzecznik prasowy PAIH Katarzyna Jedlińska.

Przy wsparciu PAIH polscy przedsiębiorcy zawarli też w czasie pandemii duży kontrakt IT w Australii. Inne przykłady to eksport produktów spożywczych - głównie mleka w proszku do Wietnamu, sprzętu sportowego na Węgry, kosmetyków do Hiszpanii i Malezji. "Łącznie takich kontraktów w tym trudnym czasie mamy niemal 200, a kolejne umowy są w toku" - mówi Jedlińska.

Agencja pracuje też nad obecnością polskich przedsiębiorców na rynkach perspektywicznych Azji Południowo-Wschodniej, np. poprzez aranżowanie spotkań online z zainteresowanymi firmami czy dostarczanie informacji o zapotrzebowaniu na konkretne produkty na danym rynku. "Chcemy odwracać dotychczasowe tendencje obecności naszych firm głównie w krajach zachodnich. Bardzo ważny jest dla nas cały region ASEAN" - zaznaczyła Jedlińska. Według PAIH prognozowana wartość wymiany handlowej między krajami z tej części świata a UE, może wzrosnąć o 22 mld dol. do końca 2023 r. "Polska może być beneficjentem tego wzrostu" - oceniła przedstawicielka PAIH.

Od początku pandemii Agencja organizuje tematyczne webinaria z udziałem przedstawicieli zagranicznych sieci handlowych, dystrybutorów czy firm zainteresowanych pozyskiwaniem dostawców z Polski. Eksperci przygotowali specjalistyczne seminaria dla przedstawicieli polskiego biznesu i lokalnych firm z różnych krajów. "Łącznie mamy już za sobą niemal 200 takich spotkań, z których skorzystało ponad 5 tys. przedsiębiorców" - powiedziała rzecznik PAIH.